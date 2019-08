Déols : La réalité virtuelle fait revivre l'abbaye

Déols, France

Devant une petite assemblée, Jérôme, guide conférencier, retrace l'histoire de l'abbaye de Déols, où les moines suivaient la règle de Saint-Benoît. « On a retrouvé sur le côté du clocher, des traces d'une escalier, c'est la preuve qu'on avait un étage qui donnait sur la nef, pour permettre aux laïcs de suivre les offices. »

Depuis quelques mois les grandes heures de l'abbaye sont accessibles via une autre dimension : celle de la réalité virtuelle. En plus de la visite guidée, les touristes peuvent s'équiper d'une tablette tactile, et remonter dans le temps. Jazia vient de Haute-Marne, elle est en vacances dans le Berry avec sa famille. L'écran lui donne une idée de ce à quoi ressemblait l'abbaye au Moyen-Age : « Je pensais que c'était une abbaye, et en allant me renseigner on m'a dit que ce n'était qu'un vestige. Avec la tablette on revoit le site sur l'écran, c'est bien. »

Avec la réalité virtuelle, on peut désormais remonter le temps, pour visualier le site tel qu'il était au Moyen-Age. © Radio France - Matthieu Le Meur

Six tablettes sont disponibles à l'abbaye depuis plus d'un an. Un vrai plus pour Catherine Maréchal, qui travaille au musée du site : « Malgré la formidable maquette qu'on a au musée, on peut pas vraiment se rendre compte comment c'était vraiment à l'époque. Avec les tablettes en 3D on a vraiment une autre vision du lieu. »

Les visites de l'abbaye clunisienne de Deols ont lieu chaque lundi de l'été, à 16h.