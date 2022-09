Déols à l'heure médiévale tout le week-end

Les Médiévales de Déols sont de retour pour une troisième édition. Pendant tout le week-ends, artisans, chevaliers, ménestrels et forgerons arpentent la ville.

Déols se replonge dans le Moyen-Age. Samedi 17 et dimanche 18 juillet, plusieurs compagnies, en costumes et accessoires, animent un campement médiéval. Au programme, marchés artisanaux, dégustations, jeux, tournois et bien-sûr spectacle.

Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus au campement, au pied de l'abbaye. L'entrée est gratuite. berr