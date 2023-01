Départ des Déferlantes, retour sur un week-end mouvementé autour du festival phare des Pyrénées-Orientales

L’édition 2023 des Déferlantes est programmée à Perpignan . Le festival se déroulera sur le parking du parc des Expositions, là où se tient la foire Saint-Martin. Les organisateurs promettent un espace revisité, transformé. L’annonce a été faite par un communiqué vendredi 6 janvier. La Frontera production promettant des explications le 16 janvier prochain.

Mais à l’heure des réseaux sociaux, les spectateurs eux, n’ont pas attendu dix jours pour exprimer leur incompréhension. Quand ce n’était pas de la colère. Comme Muriel, une fidèle des Déferlantes depuis leurs débuts au château de Valmy : "C'est une déception parce qu'on n’a plus l'impression d'être sur un esprit de festival. Puis la deuxième réaction c'est l'impression d'avoir été pris en otage : parce qu'on a déjà tous pris nos pass (trois pass à 160 euros pièce dans son cas, ndlr), réservé nos logements et en fait on va se retrouver à Perpignan, ce n'est pas du tout ce pour quoi on a payé."

Indochine menace d'annuler sa venue

Samedi après-midi, un cap est franchi avec l’annonce du groupe Indochine. Son leader, Nicola Sirkis demande aux organisateurs de revoir leur projet. Il n’a pas signé pour jouer à Perpignan, municipalité RN. Le groupe menace d’annuler sa venue.

Plus discrètement, le maire d’Elne et vice-président du conseil départemental Nicolas Garcia a tweeté en catalan pour suggérer, côté sud, aux contacts de la chanteuse barcelonaise Rosalia de ne pas venir aux Déferlantes : "C’est comme accepter de chanter dans une ville dirigée par Vox" (le parti d’extrême droite espagnol), écrit-il.

Des contacts à Narbonne et Montpellier ?

Tout le week-end, la Frontera production a expliqué dans les colonnes de L’Indépendant qu’elle n’avait pas d’autres choix que de déplacer encore une fois le festival pour assurer son développement et un déroulement dans de bonnes conditions (stationnement, circulation, points d’eau…). L’équipe a réaffirmé sa volonté de rester dans les Pyrénées-Orientales. Même si selon nos informations, des contacts auraient été pris avec Narbonne et Montpellier qui n’auraient pas donné suite.

Les organisateurs ont également posté un message sur leurs réseaux ce dimanche pour répondre à Indochine. Laissant clairement entendre qu’ils ne reviendraient pas sur leur décision.

Ils ont aussi ouvert la porte à de possibles remboursements pour les spectateurs qui ne souhaitent pas découvrir la nouvelle formule du festival.

Sur les réseaux sociaux, les festivaliers souhaitant se faire rembourser leurs places se multiplient. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Sollicités à de multiples reprises depuis vendredi, les organisateurs des Déferlantes, n’ont pas donné suite à nos propositions d’interview.