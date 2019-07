Départ du Tro Breiz, entre St Brieuc et Dol-de-Bretagne

Des centaines de pèlerins s'apprêtent à s'élancer sur le Tro Breiz, le Tour de Bretagne ce lundi, entre St Brieuc et Lamballe

Bretagne, France

Départ du Tro Breiz ce lundi, le tour de Bretagne à pied, avec un segment entre Côtes d'Armor et Ille et Vilaine cette année. Des centaines de pèlerins partent ce lundi matin à 8 heures, et rejoindront Dol-de-Bretagne samedi prochain.

Première étape donc ce lundi, entre St Brieuc et Lamballe, soit 26 km.