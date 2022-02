Départ du TVG des neiges à Cherbourg : direction les pistes de ski pour les Normands

Sur le quai de la gare de Cherbourg, les après-ski et les chaussures de randonnée se pressent. La destination ne fait pas de doute, ces Cherbourgeois partent à la montagne. Direction la Savoie puisque depuis plus de 10 ans, un TGV direct entre Cherbourg et Bourg-Saint-Maurice amène les Normands au pied des pistes seulement pendant les vacances d'hiver. Pourtant certains l'ont pris cette année pour la première fois.

"Il est direct et c'est fabuleux pour nous, les Cherbourgeois"

Cette famille de Cherbourgeois va à la montagne chaque année mais c'est une première en "TGV des neiges". © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Sophie a déjà chaussé ses après-ski et enfilé sa veste imperméable. Elle part tous les ans à la montagne avec sa famille mais c'est la première fois qu'ils prennent ce TGV des neiges. "Il n'est pas très médiatisé ce train, on l'a connu par des connaissances et on a sauté sur l'occasion," explique la vacancière, "parce qu'on économise la fatigue et je pense que pour la planète, ce n'est pas mal non plus !"

Cette année est aussi particulière parce que la crise sanitaire est passée par là, "l'année dernière, on n'y est pas allé à cause du Covid," souligne Lise, une des ados du groupe, "ça fait deux ans donc c'est cool qu'on y aille à nouveau." Et la famille a bien l'intension de rattraper le temps perdu, à l'arrivée le menu est déjà prévu : ce sera raclette et "on a déjà booké le resto," rit Sophie.

Départ à 9h23 pour 9 heures de train sans correspondance mais avec les sommets enneigés à l'arrivée. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les voyageurs en manque de pistes étaient plusieurs dizaines au départ de Cherbourg et près de 200 Calvadosiens étaient attendus en gare de Caen. Le prochain départ de Cherbourg pour les sommets, c'est dans une semaine, samedi 12 février à 9h23.