Départs en vacances : "On a vécu une période compliquée, partir nous permet de nous aérer"

Il va y avoir du monde sur les routes des vacances ! Bison futé voit rouge dans le sens des départs ce samedi. C'est la première grosse journée de départs en vacances après deux mois de confinement, et quatre mois de crise sanitaire. Certains sont partis dès ce vendredi, et ils ont fait une pause sur la route des vacances sur l'aire de la Mayenne, près de Laval, avant de repartir vers la Bretagne. Audrey et Christophe d'Orléans passent quelques jours à Lorient, Sophie de Clermont-Ferrand a décidé de se mettre au vert près de Rennes.

Partir en vacances, ça fait toujours du bien

"On a tous été confinés, on était chez nous, ça fait du bien d'aller prendre l'air, surtout au bord de la mer ! Ça va nous faire plaisir en famille, entre amis, et puis faire la fête ! Partir en vacances, ça fait toujours du bien " - Audrey

De penser à autre chose, de profiter de ces quelques jours de vacances

"De changer d'air, de voir autre chose, de s'expatrier un petit peu. Même si l'actualité peut nous rattraper aussi, on entend ici et là des clusters, donc on ne peut pas l'oublier. On prend aussi les masques, le gel hydroalcoolique, continuer à adopter les gestes barrières, mais malgré tout de penser à autre chose, de profiter de ces quelques jours de vacances, prendre du bon temps" - Christophe

Famille, nature, grand air

"Pour revoir ma maman, qu'elle puisse profiter de son petit fils, qu'on prenne un grand bol d'air. On ne va pas avoir trop de mal à déconnecter, on va se mettre au vert donc voila, famille, nature, grand air. C'est ce qui va nous permettre de nous sentir bien pendant quelques jours. Ça va faire du bien" - Sophie de Clermont-Ferrand

Sophie (une autre) vient de Pont Scorff dans le Morbihan. Elle travaille dans la restauration et est encore au chômage partiel. Alors elle a décidé d'aller passer une semaine en famille à Évreux en Normandie. "Histoire de penser à autre chose, de s'aérer la tête, et rejoindre la famille pour fêter les 16 ans de mes filleuls. On a vécu une période qui était compliquée, partir nous permet de nous aérer, de ne plus penser à tout ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus. Le fait d'aller un peu se ressourcer en famille ça fait du bien. Je vais avoir une belle coupure, pendant ces dix jours on va vraiment être à l'écart"