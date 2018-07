Paul Langeois, fan devant l'éternel de Depeche Mode, en rêvait : ses voeux ont été exaucés. Et le groupe (comme à son habitude, diront ceux qui le connaisse) a su mettre dans sa poche les plus de 20 000 festivaliers - l'équivalent de trois Zénith - malgré la fatigue accumulée par certains au quatrième jour du festival.

Dave Gahan, le chanteur de Depeche Mode © Radio France - Philippe Thomas

I just can't get enough clôt le set en beauté

Un set très proche de celui qui a marqué le début la tournée, entre nouveautés issues du dernier album Spirit et quelques titres moins connus qui a eu du mal au départ à enflammer les festivaliers, pas tous connaisseurs de l'oeuvre des britanniques. C'était avant que Depeche Mode lance la machine à tubes pour mettre tout le monde d'accord. Parmi les classiques on retiendra bien sûr "Personal Jesus, "Never let me down again", "Enjoy the silence" ou "Everything Counts" repris en choeur par le public ( une habitude depuis le live 101 édité il y a tout juste 30 ans !), sans oublier le tout premier tube du groupe "I just can't get enough" sorti en 1981 et ressorti des placards pour cette tournée des festivals, ultime chanson de cette dixième édition.

Martin L. Gore, l'âme créatrice de Depeche Mode © Radio France - Philippe Thomas

Avoir Depeche Mode sur son C.V. c'est un peu comme avoir fait H.E.C.

Reste maintenant à préparer la onzième édition. "Quand tu as Depeche Mode, c'est un peu comme avoir fait HEC sur son C.V. Une fois que tu as çà, on peut rêver à tout et travailler sur des groupes encore plus importants" savoure le programmateur Paul Langeois pour qui le festival fait aujourd'hui parti des très grands rendez-vous en France (et on ne va pas le contredire !). Des négociations sont en cours avec 2 artistes pour la prochaine édition qui aura lieu du 5 au 7 juillet 2019. Avec un before le 4 voire un after le 8 suivant les opportunités. Reste à croiser les doigts d'ici là...