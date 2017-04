Dépêchez-vous de réserver vos places pour le contre-la-montre du 22 juillet au Stade Vélodrome

La 20eme étape du Tour de France 2017 fait escale à Marseille. Un contre-la-montre qui commence et se termine au Stade Vélodrome, qui retrouve, pour un temps, sa vocation première de vélodrome. Vous pouvez réserver vos places à partir de ce jeudi 20 avril.

C'est inédit ! Marseille va accueillir pour la première fois un contre-la-montre individuel. Il aura lieu le 22 juillet prochain, pour la 20ème étape du Tour de France 2017. Le départ et l'arrivée vont se faire dans la mythique enceinte du Stade Vélodrome, qui fête ses 80 ans et retrouve sa vocation première. Le 13 juin 1937, le stade fut inauguré devant 30 000 spectateurs avec une course cycliste sur les pistes prévues à cet effet.

67 000 personnes attendues

L'opération est bien évidemment gratuite. 67 000 personnes sont attendues. Vous pouvez réserver vos places dans le Stade Vélodrome pour assister à cet événement en cliquant ici. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde !

Le programme de la journée du 22 juillet

10h00 : Ouverture des portes.

11h15 : départ de l’Étape du Cœur avec l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque dont l’objectif est de permettre à des enfants défavorisés atteints de malformations cardiaques d’être opérés, en France y compris à Marseille, quand cela est impossible dans leur pays. Des personnalités et des grands noms du nautisme accompagneront à vélo Tanguy de Lamotte, ambassadeur de l’association, une manière de mettre en avant « Marseille Ville d’Eau de Paris 2024 ».

11h30 : défilé de la Caravane publicitaire.

13h00 : départ du contre-la-montre des femmes, les 10 meilleures cyclistes de la Course by le Tour organisée jeudi 20 juillet entre Briançon et l’Izoard.

13h45 : départ du 1er coureur.

17h30 : arrivée du dernier coureur.