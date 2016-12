"On a dépensé beaucoup d'argent pour rien" raconte un vacancier d'Artouste

À cause d'un problème technique sur la nouvelle télécabine d'Artouste l'ouverture de la station des Pyrénées a une nouvelle fois été reportée ce week-end. Énorme déception pour les vacanciers et les commerçants.

"J'ai appelé hier et on m'a dit que la télécabine ouvrait à 9 heures ce matin!". Halil n'arrive pas à croire que la nouvelle télécabine n'ouvrira pas ce week-end de Noël. Il a fait des centaines de kilomètres avec sa famille pour voir la neige.

On a fait 500 kilomètres pour rien !

En arrivant sur le parking d'Artouste ces vacanciers de La Rochelle ont très vite compris que la station ne tournait pas comme d'habitude. Le parking le long du lac est désert, la plupart des devantures sont baissées. Et pour cause, à cause d'un problème technique relevé à la dernière minute ce vendredi soir, la télécabine n'a pas pu ouvrir comme prévu. Depuis le début de la saison c'est la deuxième fois qu 'Artouste reporte son ouverture."Si c'est un problème technique c'est pas la faute des vacanciers" dit agacé Halil le rochelais "on a loué deux appartements, 400 euros pour les deux jours plus tout le reste, on a compté 1500 euros par famille à peu prés".

La nouvelle télécabine d'Artouste reste fermée © Radio France - Jeanne marie Marco

On va partir en Espagne pour voir la neige ! — Halil un vacancier venu de La Rochelle

Et les commerçants dépités ...

L'ouverture de la nouvelle télécabine était très attendue pour tous les commerçants d'Artouste. Avec cette ouverture prévue le 24 décembre ils espéraient voir enfin les vacanciers de Noël. Simon tient le restaurant situé juste à côté de la télécabine "même s'il n'y a que très peu de neige des curieux seraient venus pour découvrir la nouvelle télécabine [...] ça nous coûte très cher d'ouvrir pour rien, beaucoup plus cher que de fermer". D'ailleurs, plusieurs commerçants ont préféré fermer ce week-end "c'est le désert" raconte Simon "faudrait mettre une musique d'Ennio Morricone et on pourrait tourner un western".

Beaucoup de commerces restent fermés à Artouste © Radio France - Jeanne marie Marco

Un problème de poulies

"C'est un problème de poulies et de cheminement des cabines dans les gares mais sécuritairement il n'y a aucun problème". Le directeur de la station explique que quand les cabines arrivent en gare, à cause de ce problème de poulies elles n'arrivent pas à faire correctement le tour.

Jean-François Blachon est le premier très déçu "ça me pose problème qu'on soit mis devant le fait accompli à la veille d'ouvrir au public, je me retrouve avec 50 personnes à payer et à laisser à la maison ça ça me pose problème et puis en terme de communication c'est pas bon. On a fondé de gros espoirs sur l'ouverture de cette télécabine et c'est pour nous un tour de force d'y être arrivé et c'est un peu décevant voilà". Une nouvelle date d'ouverture de la station doit être discutée cette semaine.