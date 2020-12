Les théâtres privés fermés jusqu'en septembre 2021 ? C'est ce que proposent des gérants dépités

Ils tentent le tout pour le tout. Une tribune est en préparation, écrite en collaboration par des gérants des théâtres privés. C'est ce que nous révèle vendredi 11 décembre Virginie Stevenoo, co-gérante du café-théâtre Le Petit bijou à Biarritz : "_Nous avons décidé ce matin d'adresser une tribune à notre ministre de la Culture_, Roselyne Bachelot, afin de prendre nous-même des décisions, en tant que dirigeants de lieux et de décider de fermer jusqu'en septembre 2021."

Une proposition faite de guerre lasse avoue la gérante qui préfère attendre que la situation s'améliore réellement et permette une réouverture sereine mais une décision aussi par respect du public affirme Virginie Stevenoo : "Quand vous vous êtes face à un public à qui vous proposez de reporter sans arrêt les places, vous perdez en crédibilité !" D'autant plus que le secteur culturel a besoin de visibilité : "Un théâtre ce n'est pas une épicerie, on ne peut pas claquer des doigts et ouvrir le lendemain" explique la Biarrote en détaillant la programmation, la création de spectacle, les répétitions, les ventes de billets qu'il faut anticiper.

Cette fermeture jusqu'en septembre 2021, les rédacteurs de la tribune à venir comptent néanmoins la conditionner au soutien financier de l'Etat.