Rosny-sous-Bois, France

Une centaine de musiciens en tout genre et surtout "70 % de rap" y défilent chaque année: le studio B, installé au centre social et culturel du quartier de la Boissière, à Rosny-sous-Bois, a fait peau neuve. Depuis 2006, la ville met à disposition cet équipement destiné aux enregistrements de musique, dans ce quartier populaire de Seine-Saint-Denis. Elle vient d'investir pour l’embellir mais aussi l'équiper mieux avec un nouvel ordinateur et de nouveaux logiciels.

"Beaucoup de pédagogie" pour un public amateur

Au delà de la majorité de rappeurs, "on a du périscolaire, des seniors et on fait des ateliers, des initiations au piano, à la basse et à la guitare" explique Christophe Albert, ingénieur du son employé par la ville pour animer le studio. Son rôle? "Beaucoup de pédagogie : on ne fonctionne pas du tout comme un studio privé, même si ce n'est pas bien tout de suite on prend le temps" explique celui qui est aussi musicien dans son temps libre.

Les jeunes (...) je ne suis pas sur qu'ils iraient dans un studio professionnel !"

Christophe Albert enregistre les morceaux des habitants depuis quatre ans

"C'est fou que des mairies puissent proposer des studios gratuitement, parce que les jeunes qui veulent s'essayer, je ne suis pas sur qu'ils iraient en studio professionnel, c'est quand même 30 ou 40 euros de l'heure!" assure-t-il.

Un outil professionnel gratuit

Pour la ville, l'objectif est aussi de sensibiliser les publics aux aspects professionnels de la production musicale. "Ce studio permet de toucher du doigt le travail nécessaire" estime Menahd Ouchenir, conseiller municipal, originaire du quartier de la Boissière où est implanté le studio : "travailler avec de bons outils favorise la qualité de l'oeuvre".

Le studio est rénové. Reportage.

Ainsi, certains artistes passés par le studio B connaissent un certain succès, comme le groupe "Omerta", enregistré par Christophe Albert depuis 3 ans, et dont les clips sont visionnés plusieurs milliers de fois sur Internet. "Ils sont assez reconnaissants : ça fait plaisir!" sourit l'ingénieur du son.