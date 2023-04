Depuis 20 ans, la librairie Le Carnet à spirales éveille petits et grands à Charlieu

C'est une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. À Charlieu, au nord de Roanne, dans la Loire, la librairie Le Carnet à spirales attire, certes, les 3 600 habitants de la commune, mais aussi bien au-delà ! "Certains font 30 à 45 kilomètres pour venir exprès chez nous", se réjouit Jean-Baptiste Hamelin, le co-gérant de la librairie.

ⓘ Publicité

À bientôt 20 ans, Le Carnet à spirales connait déjà ses premiers rides : la vitrine en bois rose est craquelée, la sonnette rouille, l'escalier de la mezzanine grince un peu ; mais qu'importe, ici on vient chercher autre chose. "la convivialité, la chaleur du lieu, les conseils", énumère Tiphaine, en pleine hésitation devant le rayon BD, "surtout sur les livres pour la jeunesse et pour les enfants. Il y a du choix, beaucoup de choix !".

Toucher et sentir

Juste à côté, Maxime est avec sa fille de 11ans, Marley. Aujourd'hui, c'est la fête ! Elle peut choisir trois mangas...et c'est papa qui paye "Cette librairie c'est la caverne l'Ali Baba, sourit la jeune fille, j'aime beaucoup lire alors j'adore venir ici". Et son père de compléter "C'est important de faire marcher les petites librairies. Je préfère venir ici qu'aller à la Fnac".

L'avis est partagé par trois jeunes adolescents qui ont tendu l'oreille et qui opinent du chef. "Quand on commande sur internet, on voit juste une image de la couverture. Alors qu'ici on peut toucher le bouquin, le sentir, voir commencer à le feuilleter !", s'esclame Roméo, 18 ans.

Françoise, elle, a 71 ans et elle n'a pas hésité à faire 40 minutes de route pour venir exprès au Carnet à spirales. "Je trouve que c'est un lieu un peu magique, dans pleins de domaines en plus. Je découvre toujours des nouvelles choses. Je ne repars jamais les mains vides !" confie Françoise. En même temps, avec 28 000 livres, le choix est dense. "Là, je suis à la recherche d'un livre pour quelqu'un qui n'aime pas lire, c'est plutôt compliqué". Compliqué, mais sûrement pas impossible. Il suffit de demander à Jean-Baptiste Hamelin, le libraire, qui aime autant lire...que manger "Un livre, ce n'est pas un yaourt, il n'y a pas de date de péremption dessus. Parfois, c'est même comme un bon vin, il s'améliore au fur et à mesure du temps ! Donc nos clients savent qu'on a du fond, et qu'on a également ce mélange avec de la nouveauté", explique le libraire.

Des concerts sons organisés au Carnet à spirales à Charlieu. © Radio France - Le Carnet à spirales

"La librairie doit être accessible à tout le monde"

Cette journée, c'est aussi l'occasion de raconter de belles histoires, vécues autour d'un livre. Jean-Baptiste Hamelin se rappelle d'un homme qui a franchit la porte de sa libraire de 25 mètres carrés à l'époque. C'était il y a presque 20 ans : "C'est un monsieur qui débarque pour Noël, en bleu de travail, avec du cambouis aux mains. On voit qu'il est mécanicien. Il avait entendu parler de la librairie et voulait offrir, pour la première fois, des livres à ses neveux et nièces*. Il n'y connaissait rien et il est venu mettre ces cadeaux, dans nos mains",* se remémore le libraire.

"C'est un client qui revient depuis plusieurs fois par an. Je suis même allé boire des cafés avec lui", poursuit Jean-Baptiste Hamelin. "Pour moi, c'est l'exemple type de cette relation qui se tisse ici, avec des personnes qui n'auraient pas osé franchir le pas de la porte. Il faut les mettre en confiance et leur dire qu'ils ont leur place ici. Je ne supporte pas les librairie élitistes, où l'on se sent écrasé par le poids de la connaissance. La librairie est un lieu ouvert d'esprit, qui doit être accessible à toutes et tous", conclut le libraire.

Des concerts, des ateliers et des conférences pour attirer du monde

Avec l'augmentation des coûts, la librairie s'est adaptée, en proposant tout un panel d'animations : des concerts sont organisés sur le piano, disposé au fond de la pièce. La librairie est chaleureuse, l'éclairage tamisé et des tableaux sont accrochés aux murs.

Des conférences ou des séances de dédicaces y sont souvent organisées. "On a aussi un coin avec des tables pour les personnes qui viennent de loin et qui veulent prendre le temps d'un café, d'un thé", ajoute Jean-Baptiste Hamelin. "On est un lieu de destination. 85 % de notre activité, c'est le livre. Mais on sait que ces 85 % existe car il y a les 15 % de vie autour".

La marge des libraires est très faible : aux alentours de 30%. Autrement dit, si vous achetez un livre à 20 euros, le libraire n'en touchera que 6. C'est encore plus faible pour les auteurs, aux alentours de 15%. Ce sont les distributeurs, qui gère le transport et la logistique, qui ont la plus grosse marge. "On est le domaine du commerce qui faisait le moins de bénéfices à l'arrivée. Or, il faut manger, il faut payer les salariés, les fournisseurs, les loyers,... Et tout ça sans tomber dans la facilité". En clair, sans mettre en vitrine "des livres très connus, qui ont eu une bonne communication mais qui ne sont pas les meilleurs".

Jean-Baptiste Hamelin le sait, "[leur] levier, c'est l'exigence". En tout cas, une chose est sûre, il ne sera jamais à court de matières premières : plus de 260 livres sont édités chaque jour en France.