Depuis 35 ans, il vend ses tartes aux myrtilles et produits fermiers dans la vallée de Kaysersberg

Il est connu de tous les randonneurs et les touristes de passage. Richard Mathieu, un agriculteur de Lapoutroie a installé son camion de produits fermiers depuis plus de trente ans, près de la station du Lac Blanc.Ils sont nombreux à déguster la tarte aux myrtilles ou encore le Munster fermier.

C'est une figure locale qui est installée depuis plus de trente ans, entre le col du Bonhomme et la station du Lac Blanc. Richard Mathieu, un agriculteur de Lapoutroie a ouvert son camion de produits fermiers. Il accueille de nombreux touristes et randonneurs, pour faire leurs provisions de produits locaux.

On peut y déguster la tarte aux myrtilles avec des myrtilles cueillies dans les Vosges, le fameux Munster fermier, ou encore les tourtes, le pain de campagne, la charcuterie, le cidre, les confitures de myrtilles ou encore de coings

. Tout est produit dans la ferme de Lapoutroie, cinq personnes travaillent tous les jours pour approvisionner le camion.

Le plaisir d'accueillir les randonneurs et les touristes

Quand on arrive à son camion, l'accueil est chaleureux, Richard Mathieu souligne que ses produits sont tous issus de la ferme. Le camion est installé d'avril à novembre, toujours au même emplacement depuis les années 80.

Ce camion, c'est ma vie ! Puis j'aime mes clients et j'aime quand ils reviennent. A la ferme ils me font des bons produits pour les vendre ! ", Richard Mathieu

C'est du gros travail pour lui, Richard Mathieu se lève à 5 heures tous les matins, il nettoie le camion, le charge et s'installe près de la station du Lac Blanc entre 9 heures et 18 heures et plus tôt quand il y a rupture de stock.

La tarte aux myrtilles, produit phare du camion !

Son produit star, c'est bien sûr la tarte aux myrtilles, avec des myrtilles cueillies dans les Vosges et une recette toute simple : " Je mets la pâte, le fruit et un peu de sucre et ça va dans le four," explique l'agriculteur. Une tarte aux myrtilles vendue 7 euros, qui a toujours beaucoup de succès, tout comme son Munster fermier et tous ses autres produits.

Après plus de trente ans passés près du Lac Blanc, Richard Mathieu ne se lasse pas, avec toujours l'envie de vendre ses produits issus de sa ferme, dans son camion.