Depuis 40 ans, Michel Goudard produit des spectacles depuis Limoges et ça n'est pas fini

Cela fait 40 ans qu'il organise des spectacles et des tournées à Limoges et alentours. Le producteur Michel Goudard a bien l'intention de continuer ! Il était l'invité de France Bleu Limousin ce jeudi matin.

Dans le milieu du spectacle, et notamment dans la région, son nom est une référence : Michel Goudard programme depuis 40 ans des spectacles de chanteurs et d'humoristes via sa société Euterpe Promotion. Il était l'invité de France Bleu Limousin à 8h15 avec Régis Hervé.

Comment devient-on producteur ? Michel Goudard y est arrivé, dit-il "sur une petite passion", celle de la chanson française, et de la belle langue. "Pendant que tout le monde se passionnait pour la pop anglo-saxonne, moi j'étais avec Colette Magny et Léo Ferré", raconte-t-il. Et puis il y a les rencontres et le hasard, comme le coup de pouce venu d'une secrétaire de mairie...

Autre anecdote : l'organisation du 1er concert, avec Tri Yann, en soutien à Pocus Hebdo. Michel Goudard s'en souvient très bien :

Depuis, il y a eu 10.000 spectacles, vus par 25 millions de spectateurs, et 2 millions de km parcourus sur les routes du sud-ouest pour les organiser. Michel Goudard aime la définition d'artisan du spectacle, car à chaque fois "on adapte la production : on ne va pas faire un concert de rap, comme Michel Sardou qui ouvrira notre saison le 30 septembre au Zenith !". Une saison qu'il a baptisé "la 40ème rugissante, parce qu'on a des projets pour notre Nouvelle-Aquitaine", ajoute-t-il.