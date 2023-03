Depuis New York, Pauline organise des voyages sur mesure pour faire découvrir "sa" Normandie aux Américains

Née à Vernon dans l'Eure avant de grandir dans le Perche, Pauline Schockert Aparicio a quitté la Normandie à 20 ans pour travailler à Paris, avant de suivre son conjoint à New York. Après une expérience dans le monde du luxe, la jeune femme qui est "d'une famille d'entrepreneurs" cherche l'idée qui colle à ses valeurs. Elle trouve rapidement sa voie : "j'ai voulu créer un lien entre la Normandie et ma nouvelle maison, les États-Unis. J'ai aussi découvert que les Américains adorent la Normandie. Moi, ce que j'adore, c'est la gastronomie, l'art de vivre. Je voulais montrer qu'il y avait plus que les plages du Débarquement et la Seconde Guerre mondiale. J'ai donc commencé à faire des voyages sur mesure en créant Voyage Normand y il y a deux ans."

"Quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas, la meilleure chose qu'on puisse avoir, c'est un ami sur place (...). C'est ce que j'ai voulu faire."

Son idée ? Emmener les Américains en Normandie, pas seulement sur les plages, mais aussi à la découverte de la Côte fleurie, du pays d'Auge ou du Mont-Saint-Michel et qu'ils prennent un peu plus le temps de rester dans les boutiques, ou dans les petits restaurants nichés dans la campagne. Pauline Schockert Aparicio confirme : "J'ai développé mon réseau avec des partenaires de confiance, des guides, des peintres, des restaurateurs. Quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas, la meilleure chose qu'on puisse avoir, c'est un ami sur place qui nous connaît aussi bien que le pays et qui fait le lien. C'est ce que j'ai voulu faire. J'apprends à connaître les gens et puis je les envoie sur place et je leur fait tout l'itinéraire de à Z, sur mesure pour eux."

L'Hudson encercle l'île de Manhattan - Pauline Schockert Aparicio

"Have a good journée" ou comment aider les Français à découvrir les bons plans à New York

Et parce que Pauline connaît aujourd'hui par coeur New York, elle a créée "Have a good journée" , un site et un guide qui aident les Français à connaître, là aussi, les bonnes adresses dans la cité américaine : "j’y accueille souvent mes amis et ma famille et prends très à coeur l’organisation de leur séjour, explique la jeune femme sur son site web. Préparer leur itinéraire sur mesure, en voir un maximum sans s’épuiser, éviter les pièges à touristes, dénicher les meilleurs rooftops et restaurants locaux, partager mes meilleurs conseils, faire de leur séjour un souvenir inoubliable, voilà ce qui me rend heureuse."

Pauline vit depuis cinq ans à New York - Pauline Schockert Aparico

En 2022, 600 000 Français ont visité New York. Quant aux Américains, ils représentaient l'an passé la quatrième clientèle étrangère en Normandie, derrière les Néerlandais, les Allemands et les Britanniques.