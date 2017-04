Derby lorrain : les supporters de l'ASNL attendent l'arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement pour l'attaquer

Le Saturday FC appelle les supporters de l'ASNL à se rendre au stade Saint-Symphorien à Metz pour le derby. Pourtant le club de supporters sait officieusement que le déplacement sera interdit par la préfecture de Moselle. Mais à quelques jours de la rencontre aucun arrêté officiel n'a été pris.

La préfecture de Moselle n'a pas encore interdit officiellement aux supporters nancéiens de se rendre au stade Saint-Symphorien à Metz ce samedi 29 avril pour le derby lorrain. La décision est tout de même attendue car le principe de réciprocité doit s'appliquer : au match aller, en novembre dernier, les supporters messins n'ont pas pu se rendre à Nancy suite à un arrêté préfectoral par crainte des débordements. Mais comme aucun arrêté officiel n'a encore été rendu par le préfet de Moselle, le Saturday FC appelle les supporters nancéiens, dans un communiqué, à se rendre au match. Le club de supporter met la pression et veut hâter la décision dans le but de mieux la contester.

Selon David, l'un des portes parole du Saturday FC, une réunion se serait tenue entre les deux clubs lorrains et la préfecture de Moselle durant laquelle il aurait été dit "en off" : "qu’il allait y avoir une interdiction de déplacement. Mais à l'heure actuelle rien n’est encore écrit" raconte le supporter. Le FC Saturday attend la décision avec impatience :

Pourquoi vouloir cet arrêté préfectoral ? Parce qu'avec notre avocat on voudrait l’attaquer et le problème c’est qu’il faut 72 heures ouvrables pour pouvoir attaquer un arrêté préfectoral et donc aujourd’hui [comme l’arrêté n’a pas été publié officiellement] il n’est pas possible pour nous de l’attaquer avant le match." David- porte parole du Saturday FC.