Albertville, France

Des milliers de fans ont réservé leur place pour samedi soir pour entendre et fredonner La maladie d'amour, Le France et Les lacs du Connemara, des chansons chantées pour la dernière fois à la Halle Olympique d'Albertville par Michel Sardou.

Un concert qui affiche complet

Sébastien Marmillon est fan du chanteur depuis ses quatre ans. Mais quand cet habitant de Val-de-Fier près d’Annecy a voulu acheter son ticket pour ce concert, tout était complet. Un collègue lui a sauvé la mise en lui revendant sa place : « Je n’ai pas hésité une seconde : j’ai sauté sur l’occasion. C’est très important pour moi d’être là pour son dernier concert », explique-il.

« Je pars au boulot, c’est Sardou, je me lève c’est Sardou. C’est vraiment ma passion » Sébastien Marmillon, fan de Michel Sardou

À 34 ans, Michel Sardou fait partie de sa vie. « Je pars au boulot, c’est Sardou, je me lève c’est Sardou. C’est vraiment ma passion ». À quatre ans, c’est avec La Java de Broadway qu’il a eu le coup de foudre quand son père lui a fait écouter en allant à la pèche. Depuis Michel Sardou l’accompagne à chaque étape de sa vie. « Quand je me suis mariée avec ma femme c’était du Michel Sardou : de l’entrée de l’église au dessert, en passant par la première danse ». Les deux époux ont même gravé des paroles de la chanson Je ne suis plus rien à l’intérieur de leurs alliances.

Dans une vitrine, Sébastien Marmillon expose des albums, des tasses et des t-shirts Michel Sardou © Radio France - Anabelle Gallotti

« J’ai beaucoup de regrets, je trouve ça dommage qu’il arrête. Je n’ai que 34 ans donc j’aurais voulu en profiter un peu plus » Sébastien Marmillon, fan de Michel Sardou.

Une histoire de famille

« Un chanteur engagé, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ». C’est pour cela que Sébastien aime Michel Sardou, mais aussi parce que c’est « un bon vivant ». La maladie d’amour, les lacs du Connemara et Espère sont parmi ses chansons préférées qu’il fait écouter à ses enfants de quatre et deux ans. « Au quotidien, ils sont bercés tous les deux par les chansons de Michel Sardou », assure-t-il.

Le rêve de Sébastien est de pouvoir serrer la main à son idole. Samedi à Albertville, ce sera pour lui le concert de la dernière chance. « J’ai beaucoup de regret, je trouve ça dommage qu’il arrête. Je n’ai que 34 ans donc j’aurais voulu en profiter un peu plus ».