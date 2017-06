Dernier concert des Fréro Delavega : Bordeaux, un lieu "symbolique" pour les organisateurs

Le duo girondin Fréro Delavega donne son dernier concert ce samedi soir place des Quinconces à Bordeaux. Originaires de Gujan-Mestras près d'Arcachon ils ont décidé de terminer leur tournée chez eux. Pour les organisateurs de l’événement, le lieu est symbolique.

"Ici aux Quinconces on peut accueillir 26 000 personnes, explique Philippe Geneste de la société Base production, qui organise le concert. Ce qui est symbolique c'est qu'il soit sur cette place emblématique. Quand on attend au-delà de 20 000 personnes, c'est l'endroit idéal". La place des Quinconces est la plus grande d'Europe (12 hectares).

Une scène de 36 mètres d'ouverture

Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Avec 8 500 places en gradins et une fosse pouvant accueillir 18 000 personnes, c'est un dispositif exceptionnel qui a été mis en place pour le dernier concert du tandem Jérémy Frérot et Florian Delavega. Ils se produiront sur un scène de 36 mètres d'ouverture. "C'est une scène plus profonde que ce qu'on peut avoir en zénith, détaille Isabelle Trapon, la responsable de production de Périscope, qui gère leur tournée. Mais c'est celle qu'on avait également au vélodrome d'Arcachon l'année dernière !"

La scène et les gradins finissent d'être installés. © Radio France - Mélanie Juvé

L'avancée de la scène mesure plus de 15 mètres, "ce qu'ils n'ont jamais expérimenté jusqu'à maintenant ! ajoute Isabelle Trapon. On appréhende tous parce qu'on est une équipe très soudée, c'est une fin d'aventure pour nous aussi. Devant 25 000 personnes, toutes les émotions vont être décuplées....". Et pour le public bordelais, le duo devrait réserver "quelques petites surprises sur certains titres" affirment les organisateurs.

La sécurité renforcée

Avec l'état d'urgence et les récents attentats dont celui lors d'un concert à Manchester, la sécurité a été renforcée. "On aura environ une centaine d'agents de sécurité sur place" explique Philippe Geneste. Les spectateurs devront passer deux barrages filtrants tenus par les agents. La circulation autour de la place des Quinconces ne devrait pas être bloquée sauf sur une partie des allées d'Orléans. Le service de tramway lui, sera renforcé à partir 23 h 30 pour la fin du concert.

25 000 places déjà réservées

25 000 places ont déjà déjà été réservées. Plus de 1 000 sont encore disponibles dans les différents points de vente. Les retardataires pourront aussi acheter des tickets samedi soir place des Quinconces avant le début du concert à 19 h 30.