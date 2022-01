Dernier hommage à Gaspard Ulliel, en présence de ses proches et du monde du cinéma

Un peu plus d'un millier de personnes - personnalités du cinéma, famille et amis - ont rendu un dernier hommage ce jeudi à Paris à l'acteur Gaspard Ulliel, mort la semaine dernière après un accident de ski.

Catherine Deneuve, Nathalie Baye, Jérémie Renier, Louis Garrel ou encore Anna Mouglalis : personnalités du cinéma, famille et amis - ont rendu un dernier hommage ce jeudi à Paris à l'acteur Gaspard Ulliel, décédé à 37 ans après un accident de ski à La Rosière (Savoie), le 19 janvier. La bénédiction, sobre, a duré environ une heure et s'est achevée peu après 12h en l'église Saint-Eustache à Paris, devant laquelle avait été installé un portrait en noir et blanc du comédien. Un millier de personnes étaient réunies à l'intérieur de l'édifice, et quelque 200 autres se trouvaient sur le parvis. De nombreuses gerbes de fleurs avaient été déposées, dont celles des César, de l'acteur Vincent Cassel et de l'école bilingue Jeannine Manuel à Paris avec l'inscription "À notre cher Gaspouille". À l'issue de la cérémonie, le cercueil a été salué par les applaudissements de la foule.

L'acteur Jérémie Renier, qui incarna Pierre Bergé aux cotés de Gaspard Ulliel dans le long-métrage de Bertrand Bonello -aussi présent-, a fait partie des personnes portant le cercueil noir. © AFP - BERTRAND GUAY

Gaspard Ulliel, père d'un petit garçon, était notamment connu du grand public pour ses rôles dans "Un long dimanche de fiançailles" (2004) de Jean-Pierre Jeunet et "Juste la fin du monde" (2016) de Xavier Dolan, qui lui avait valu le César du meilleur acteur en 2017. Il y incarnait un écrivain retrouvant sa famille après douze ans d'absence, à qui il venait annoncer sa mort prochaine. L'acteur avait également tourné aux États-Unis, dans "Hannibal Lecter : les origines du mal", qui conte les jeunes années du serial killer cannibale et fut son premier rôle en anglais.

Sa mort accidentelle a suscité une multitude d'hommages, de nombreuses personnalités du 7e Art saluant la carrière et l'homme, qui était très apprécié de ses pairs. Émotion partagée dans la station savoyarde où est survenu l'accident. "Comme pour toute disparition, l'image, la mémoire de Gaspard Ulliel resteront toujours ancrées à La Rosière, il y a des histoires heureuses, des histoires tristes et tragiques, et celle-ci fera partie des histoires tragiques de la station, donc bien sûr il y a de l'émotion", a expliqué Jean Régaldo, directeur du domaine skiable, à France Bleu Pays de Savoie. La station rendra hommage au comédien ce jeudi, en arrêtant pendant une minute les remontées mécaniques, à 15h58.