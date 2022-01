Dernier jour du festival des Lanternes à Blagnac : l'heure du bilan

Ce soir, à 23 heures, les portes du festival des Lanternes se fermeront... définitivement. En tous cas, celles de cette première édition à Blagnac, après deux premières saisons à Gaillac. Ce nouveau parcours, dans le parc du Ritouret, est ouvert au public depuis le 1er décembre mais l'objectif espéré en juin - 600.000 visiteurs - est loin d'être atteint.

On a dépassé les 400.000 visiteurs pour cette année à Blagnac - Patrice Gausserand

Au moment de fermer le site, la barre des 400.000 entrées semble davantage réaliste. La faute au Covid19, et en particulier à cette double vague des variants Delta et Omicron, selon Patrice Gausserand : "c'est une satisfaction parce qu'il y avait beaucoup de contraintes, avec le pass sanitaire obligatoire et cette vague." Il préside la société MAG Conseil, qui détient les droits du festival.

Freinées par l'épidémie, les Lanternes s'en sortent plutôt bien

"Avec un année Covid, c'est inespéré : à l'heure où les festivals font moins de 40% de leurs recettes habituelles ou sont tout simplement annulés, oui c'est une réussite", poursuit Patrice Gausserand. "Alors on pourrait tirer des plans sur la comète en imaginant que s'il n'y avait pas eu la pandémie, on aurait fait 150.000, voire 200.000 visiteurs de plus. Mais là avec les contraintes, avec du mauvais temps aussi les dix premiers jours de décembre, faire plus de 400.000 entrées en une année Covid, c'est exceptionnel."

Pour l'adjoint au maire de Blagnac, en charge du festival, les Lanternes ont su tirer leur épingle du jeu par la déambulation en extérieur. Dans ce contexte sanitaire tendu, c'était un atout : "s'agissant d'un évènement qui se déroule en extérieur dans un parc de 8 hectares pour lequel on exige aussi le port du masque, donc je crois qu'on a pu, par cette spécificité, obtenir un succès" explique Didier Commincas.

Un succès venu de tous les départements, si l'on en croit les fiches contacts remplis par les visiteurs, même les codes postaux de l'outre-mer sont représentés. Les Espagnols aussi sont venus nombreux.

Le COVID, c'est en tous cas, la raison la plus répandue que trouvent les retardataires pour expliquer leur venue... au dernier moment : "je n'ai pas pu venir plus tôt alors que c'est sous mes fenêtres, mais j'ai eu le Covid19", explique Amel.

A l'année prochaine ?

Des chiffres davantage consolidés devraient être communiqués dans les prochains jours par la mairie de Blagnac. Seront-ils suffisamment convaincus pour convaincre la ville de rempiler ? La commune est liée avec MAG Conseil par un contrat d'un an, renouvelable deux fois.

Les Blagnacais et Blagnacaises pourront eux de nouveau arpenter normalement le parc du Ritouret dans le courant du mois de février. Une fois que toutes les illuminations seront démontées et recyclées.