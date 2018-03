Mont Serein, Beaumont-du-Ventoux, France

Une dizaine de pistes ouvertes ce samedi, quelques rayons de soleil, il n'en fallait pas plus pour convaincre Julien et Valentin de quitter Montélimar pour faire un tour ce samedi à la station du Mont Serein : «On a vu qu'il allait faire beau alors sur un coup de tête on s'est dit qu'on allait venir skier un peu». C'est leur première sortie au ski de l'hiver. Et pour cause, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions puisque la station n'a ouvert qu'une quinzaine de jours en tout et pour tout.

Une troisième saison difficile consécutive

Privée de neige, la station du Mont Serein accuse une nouvelle saison difficile, la troisième de rang. «Nous n'avons pas eu de chance, résume Florian Conil, le directeur de la station. Les perturbations sont passées à droite, à gauche, mais jamais sur nous». Près de 3 000 forfaits ont été vendus sur l'ensemble de la saison. A titre de comparaison, la station en avait écoulé 35 000 en 2014-2015. Elle compte désormais sur les activités estivales pour se relancer. D'autres n'ont pas cette chance : Claudine Rayne, dans son magasin de location de skis, accuse le coup : «C'est une année difficile, la troisième de suite. Pour tenir un commerce c'est complexe.»