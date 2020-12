Dernier jour pour voter Champagne-Ardenne à l’élection de Miss Curvy France

Reporté en raison du contexte sanitaire, le gala d’élection de Miss Curvy Franceest remplacé par un concours à distance. 15 candidates sont en finale de ce rendez-vous qui met en avant la beauté des rondeurs et des courbes. Un seul critère les réunit : elles portent des vêtements de taille 42 ou plus.

Elue Miss Curvy Ardennes, puis Miss Curvy Champagne-Ardenne en octobre 2019, Marine Strozik est en lice. Infirmière de 29 ans, elle habite à Charleville-Mézières.

Les concours de beauté, ce n’était pas une évidence pour la jeune femme, qui avait l’image d’un monde où seuls règnent la beauté et un esprit de compétition démesuré. Avec le comité Miss Curvy, Marine Strozik s’est rendu compte qu’il y avait de la place pour tout le monde. “J’ai découvert qu’il existait une multitude de concours pour les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes, il y a même l’élection de Miss et Mister Handicap”

Le comité Miss Curvy France et plein d’autres permettent aux hommes et aux femmes de se représenter et de s’y retrouver davantage - Marine Strozik, Miss Curvy Champagne-Ardenne 2019

Une expérience humaine

Au-delà de la couronne et de l’écharpe de Miss Curvy Champagne-Ardenne, Marine Strozik a gagné de la confiance et des rencontres avec des personnes qui ont partagé les mêmes expériences et ont subi les mêmes commentaires à l’école ou au travail.

Je pensais être totalement assumée mais, finalement, j’avais encore des complexes. Ca m’a permis de lever les dernières verrous - Marine Strozik, Miss Curvy Champagne-Ardenne 2019

Le vote final

Le public peut voter pour Miss Curvy France par SMS jusqu’à ce vendredi 11 décembre 2020 à 23h59. Pour Marine Strozik, il faut envoyer “Curvy 6” au 7 17 18 (0,65 euros + prix d’un SMS). Les votes par SMS représentent 40 % de l’évaluation finale.

Les candidates se présenteront ensuite au jury à distance et en vidéo. Miss Curvy France sera désignée le 20 décembre.