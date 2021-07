Dernier jour pour voter pour le Théâtre antique d'Orange comme monument préféré des français

Vous avez jusqu'à midi ce jeudi 22 juillet pour faire pencher la balance ! Le Théâtre antique d'Orange fait partie des 14 finalistes pour devenir le monument préféré des français. L'émission de Stéphane Bern revient sur France 3 à l'occasion des 38e Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre prochain.

14 sites en lice

Au total, 14 sites sur les 42 du départ sont finalistes : le Château de Falaise dans le Calvados, la Propriété Caillebotte dans l’Essonne, le Château de Pierrefonds dans l’Oise, la Place Stanislas de Nancy en Meurthe-et-Moselle, le Pont-Canal de Briare dans le Loiret, les Tours de La Rochelle en Charente-Maritime, le passage Pommeraye à Nantes dans la Loire-Atlantique, les remparts de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine et l’Hôtel-Dieu de Beaune en Côte-d’Or. La rotonde ferroviaire de Chambéry en Savoie, la Citadelle de Bonifacio et l’escalier du Roy d’Aragon en Corse du Sud, le Pont du Gard et le Théâtre antique d’Orange dans le Vaucluse et le Jardin de Balata à Fort-de-France en Martinique.

Vous pouvez voter en cliquant ici ou bien par téléphone au 32 45 (0,80€/min+prix appel)

Le vainqueur révélé en septembre

Le vainqueur sera révélé par Stéphane Bern dans une émission spéciale sur France 3 en septembre. L'an dernier, c'est la citadelle de Belfort qui avait été choisie "monument préféré des Français".