"Dernier Soleil" : un thriller strasbourgeois déjanté tourné hors des sentiers battus

C'est un long-métrage alsacien un peu particulier : "Dernier soleil", le film du réalisateur strasbourgeois Etienne Constanttinesco sort ce jeudi sur la plupart des plateformes de vidéo à la demande.

Des comédiens strasbourgeois non-professionnels

C'est l'histoire d'Eric, un petit voyou qui vit dans sa voiture, entre drogue, combines et un fils de 10 ans, Esteban, dont il ne s'occupe pas. Esteban est kidnappé et son père décide de le sauver à sa manière, prêt à tout faire pour réunir la rançon.

Dans ce long-métrage tous les personnages sont interprétés par des comédiens non-professionnels qu'on ne voit jamais au cinéma: des ouvriers, des anciens détenus, des toxicomanes, des rappeurs ou des gitans. Ces strasbourgeois jouent souvent leur propre rôle, avec l'argot typique des quartiers de la capitale alsacienne. Ainsi l'acteur principal, Eric Sobkow, plus vrai que nature, explique qu'il a "grandi dans un quartier et qu'il a un peu un accent de lascar".

"On n'est pas dans le folklore alsacien"

Le réalisateur, Etienne Constanttinesco a beau être strasbourgeois, comme les acteurs et beaucoup de lieux de tournage, "on n'est pas dans le folklore alsacien" explique l'auteur de "Dernier Soleil", "même si on est dans quelque chose de typique strasbourgeois, il y a quand même un parler, un argot finalement alsaciens, mais on ne retrouve pas l'Alsace, il y a quelque chose de pas réaliste, un univers et un jeu de territoires qui font qu'on ne sait jamais trop où on est, un peu comme les personnages qui ne savent pas où ils sont".

L'affiche de Dernier Soleil

Dernier Soleil est disponible dès ce jeudi sur la plupart des plateformes de téléchargement.