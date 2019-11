PHOTOS - Dernier week-end pour l'expo Cabinets de curiosités au fonds Leclerc de Landerneau

Landerneau, France

C'est une exposition qui a fait le plein, surtout depuis deux semaines avec les vacances de la Toussaint : les "cabinets de curiosités" du fonds Hélène et Edouard Leclerc de Landerneau vont fermer leurs portes dimanche soir.

Depuis juin, les visiteurs peuvent déambuler entre une dizaine de salles, chacune abritant un cabinet de curiosités prêté par un collectionneur ou des structures comme le musée d'Histoire Naturelle de Paris. Une diversité qui permet au fonds Leclerc d'attirer de nouveaux curieux.

La collection de boites de sardines de Michel-Edouard Leclerc © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un public plus large

La petite Malou observe attentivement un œuf d'autruche présenté dans une vitrine après avoir observé la collection d'herbiers présentée dans une autre salle. "Moi aussi j'ai un livre où je mets les feuilles d'arbres", lance-t-elle. "C'est plein d'univers différents donc ça permet de lui montrer plein de choses, explique son père. C'est histoire de voir _un pot pourri où on peut laisser libre cours à son imagination_".

Comme lui, beaucoup de familles sont venues pour la première fois au fonds Leclerc à l'occasion de cette exposition. "Le but des cabinets de curiosités, ce n'est pas d'expliquer comme on y est habitués dans les musées, indique Charlie Rozec, un médiateur. C'est une accumulation d'objets pour laisser place d'abord à l'impact sensoriel". "Ça a amené de nouveaux publics, confirme la directrice du fonds, Marie-Pierre Bathany. _Ça a suscité beaucoup d'intérêts différents, chacun à trouvé les objets les plus intéressants pour soi_".

Un cabinet de curiosité dédié à la chasse © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Crustacés, sabliers, mobilier en fer forgé... Les collections sont variées © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Des animations pour le dernier week-end

Pour ce dernier week-end, le fonds Leclerc a donc prévu plusieurs animations et médiations pour permettre de découvrir ou redécouvrir l'exposition autrement. Une nocturne est organisée jusqu'à 21 heures ce samedi. De 18 heures à 20 heures, des visites flashs avec des focus sur certains objets vont être organisées.

"On va lire des textes d'anthologie en vieux français qui apportent des éclairages différents, indique Marie-Pierre Bathany. On va pouvoir apporter des éléments audio ou vidéo sur les collectes des objets". Les visiteurs seront aussi invités à créer un cabinet propre à l'exposition : "on va les inviter à ramener leur objet de curiosité pour réaliser un photobooth", explique la directrice du fonds Leclerc. Le gagnant, celui qui aura le plus fait preuve de fantaisie, gagnera une invitation au vernissage de la prochaine exposition consacrée à Velickovic.