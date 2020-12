Dernière distribution avant Noël pour le Secours Populaire de Dordogne

Au moins 650 kilos de fruits et légumes, des centaines et boîtes de chocolats et de très nombreux produits de première nécessité. Une fois de plus le secours populaire était au rendez-vous de ceux qui en ont besoin. Ce mercredi matin, une dizaine de bénévoles étaient présents, équipés de bonnets verts de Père-Noël.

Distribution en musique

La distribution de ces colis s'est faite en musique, un orchestre était présent pour accompagner ce moment. En plus de cette distribution, le secours populaire s'est déplacé avec son Solidaribus dans les quartiers toute l'après midi de ce réveillon de Noël.

