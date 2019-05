Dernière journée de Ligue 1: la Ligue des Champions dans la poche, le LOSC veut soigner ses stats

Le LOSC achève ce soir sa magnifique saison par un match sans enjeu à Rennes. Après la fête et le festival offensif samedi dernier face à Angers (5-0), les joueurs de Christophe Galtier peuvent toutefois en profiter pour améliorer plusieurs records du club.

Jonathan Bamba (n°14), Jonathan Ikoné (n°12) et Nicolas Pépé (n°19) ont l'occasion, avant le départ de ce dernier, de battre ce vendredi 24 mai le record de buts sur une saison du LOSC

Lille, France

Dans un fin de saison sans enjeu après la qualification en Ligue des Champions, l’entraîneur Christophe Galtier a l'embarras du choix pour trouver de quoi motiver ses joueurs, après une "semaine exceptionnellement agréable". En effet, face à des Rennais dans le ventre mou du championnat, qui fêteront à leur tour leur équipe (vainqueure de la Coupe de France), le LOSC peut améliorer ce vendredi 24 mai, à l'occasion de la 38e et dernière journée du championnat, plusieurs de ses records.

A commencer par le record de buts, difficile à atteindre mais à la portée du trio magique Bamba-Ikoné-Pépé. Avec 67 buts inscrits cette saison, il faudra à nouveau inscrire 5 buts pour égaler les records de 2009-2010 et 2011-2012, depuis le retour en première division en 2000.

Ce mercredi 22 mai en conférence de presse, Christophe Galtier donnait "sans aucune pression" les derniers objectifs à ses joueurs "pour une saison parfaite". © Radio France - Louis Fiatte

Plus abordable, le record de points marqué date de l'année du doublé Coupe-Championnat 2010-2011: les Lillois avaient inscrit 76 points: avec 75 points au compteur cette saison, il faudra donc une victoire pour battre ce record, un match nul pour l'égaler.

Enfin, les Lillois peuvent réussir ce qui semblait impossible au mois d'août dernier au regard des 67 buts encaissés la saison dernière: terminer la saison avec une meilleure défense que celle du PSG. Le LOSC a encaissé 30 buts cette saison (contre 32 pour Paris) et ne doit encaisser qu'un but maximum ce vendredi pour être certain de finir la saison avec la meilleure défense du championnat.

Une équipe probablement remaniée

Privé de Leao et Soumaré (en sélection de jeunes) et de Xeka (blessé), le LOSC enregistre en revanche le retour pour ce dernier match de la saison du défenseur Soumaoro, blessé depuis un mois et qui pu suivre les séances d'entrainement de la semaine.

Le club a par ailleurs appris, sans surprise, la sélection pour le prochain Euro espoirs (du 16 au 30 juin) de Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné, qui outre leur formidable saison avec le LOSC, sont devenus des leaders d'attaque, avec respectivement 18 et 5 sélections.

La rencontre Rennes-Lille est à suivre ce vendredi 24 mai en direct sur France Bleu Nord à partir de 21h05, dans la foulée du match de pré-barrage de Ligue 2 entre Troyes et le RC Lens (à 18h).