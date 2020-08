Dernière ligne droite et été réussi pour la piscine de Damelevières

Dernière ligne droite pour la piscine de plein air de Damelevières en Meurthe-et-Moselle. Le site ouvert seulement l'été fermera ses portes le 31 août au soir. La piscine qui appartient à la mairie aura réuni pendant l'été environ 10.000 personnes. Autant que l'an dernier, malgré les contraintes sanitaires et un port du masque obligatoire à l'entrée et dans certaines zones depuis le 15 août. Une piscine qui devrait encore faire le plein ce vendredi avec un mercure au dessus des trente degrés.

Au bord du bassin, Matthew, lunettes de soleil sur le nez, vient tous les jours après le travail. Il n'a pas voulu quitter la région cet été :

"Déjà on n'a pas osé partir à cause du covid. Si c'était pour se retrouver bloqué en vacances comme pendant le confinement, il valait mieux ne pas le faire. C'est en plein air, il y a la buvette et il n'y pas besoin de bonnets de bain."

Pas de limite de temps sur place

Beaucoup de locaux, d'habitués, quelques touristes étrangers et une fréquentation qui s'est maintenue grâce au bassin extérieur et des règles sanitaires plus souples, comme l'explique Bruno Nonotte, le régisseur du site :

"La chance ici, c'est que le gens prennent leur billet à 14 heures et peuvent rester jusqu'à 19 heures, en comparaison de Nancy par exemple où il y a des horaires limités. J'ai eu des appels de Mirecourt, de Vittel, qui sont venus jusqu'ici se baigner parce qu'il n'y avait pas d'horaires."

De quoi rentabiliser un entrée payée entre 1 euro 50 et 3 euros selon les âges.

Les bassins sont ouverts de 14 heures à 19 heures en semaine, de 10 heures à midi trente et de 14 heures à 19 heures le week-end.