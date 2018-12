Dernière ligne droite pour la vente de sapins à la Ferme des Ifs

Il ne reste que quelques jours avant Noël et les retardataires achètent encore leurs sapins. À la Ferme des Ifs, spécialisée dans la culture de sapins depuis 30 ans, le rush est passé mais les ventes sont toujours au rendez-vous.

Ifs, France

À la Ferme des Ifs, près de Caen, les derniers sapins sont vendus avant l'arrivée des fêtes. Une entreprise fondée par Christian Lair il y a 30 ans. C'est son fils Sébastien Lair qui a aujourd'hui repris l'exploitation.

Des sapins pour tous les goûts

Trois variétés de sapins grandissent dans le champs de la Ferme des IFS. Le Nordmann, reconnaissable par ses aiguilles plates. "Il a la particularité de ne pas piquer et de bien garder ses aiguilles, les gens l'achètent de façon plus précoce pour le garder plus longtemps à la maison", précise Sébastien Lair.

L'épicéa a de petites aiguilles et une forte odeur. C'est "le sapin traditionnel qui rappelle l'enfance car il a toujours existé". Le dernier en date, le Pingince aux reflets bleutés est assez odorant. "Il pique un peu plus donc c'est pratique si on a des animaux qui veulent s'y attaquer dans la maison", s'amuse le gérant. Les personnes en quête d'originalité se tournent souvent vers ce profil de sapin.

Plusieurs années de soins avant la mise en vente

Les sapins sont achetés à un pépiniériste local à l'âge de 4 ans pour être replantés dans la parcelle de la Ferme des Ifs. Pas plus d'un arbre au mètre carré pour faciliter leur développement.

Les principaux soins à apporter sont surtout retirer les mauvaises herbes des parcelles pour ne pas gêner le développement. Aujourd'hui le désherbage se fait de façon mécanique et non plus avec les produits chimiques.

Quand ils poussent, il leur faut un peu d'engrais pour faciliter la croissance. Vient ensuite un processus d'élagage "on essaye de couper de façon, on l'espère intelligente, pour assurer le bon développement des grands qui vont arriver plus tardivement", explique Sébastien Lair.

Les épicéas sont commercialisés après 5 à 7 ans et les Nordmanns entre 7 et 10 ans.

Des achats qui se font de plus en plus tôt

Les ventes de sapin ont lieu de plus en plus tôt chaque année. "Probablement à cause des décorations de Noel qui arrivent de façons plus précoce dans les rues ou les centres commerciaux", souligne Sébastien Lair.

"Le meilleur week-end arrive autour du 6-7 décembre alors qu'avant c'était autour du 15 et maintenant on a les tendances qui s'inversent".

Quelques clients se pressent avant l'arrivée des fêtes pour avoir le temps de décorer. C'est le cas de Gilles Delange, habitant de Colombelle qui prend un sapin pour la première fois chez un producteur. "J'ai toujours acheté en grande surface, je pensais que c'était beaucoup plus cher chez le producteur. C'est ma fille qui m'a poussé à venir ici et je me suis rendue compte que le prix était assez proche".

Denis Le Frapper lui est un habitué. Il vient chaque année depuis Garcelles-Secqueville pour acheter un sapin dans l'entreprise "depuis sa création".