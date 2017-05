Dernière présentation de saison avant déménagement pour la comédie de St Etienne

Le théâtre stéphanois va quitter le quartier de la Tarentaize pour s'installer en face du Zénith juste à coté du Fil dans l'ancienne aciérie "La Stéphanoise". La nouvelle Comédie possédera deux salles de 300 et 700 personnes qui sont en cours de finition. L'ouverture au public se fera en septembre.

Le théâtre stéphanois va quitter le quartier de la Tarentaize pour s'installer en face du Zénith juste à coté du Fil dans l'ancienne aciérie "La Stéphanoise" ( la société stéphanoise de construction mécanique alias SSCM). Le chantier, qui a couté 30 millions d'euros, aura mobilisé plus d'une centaine d'entreprises de la région. Cette nouvelle comédie aura deux salles de 300 et 700 personnes qui sont en cours de finition.

Après quatre ans de travaux, ce nouvel écrin sera beaucoup plus fonctionnel pour le directeur de la Comédie de St Étienne Arnaud Meunier qui attend avec impatience ce déménagement: "Nous étions là depuis le début des années 1970 donc c'est un gros changement pour nous. Le principal avantage c'est que grâce aux deux salles on va pouvoir répéter en permanence en même temps que l'on programme. Comme nous sommes avant tout un lieu de création c’était indispensable."

Avec ce nouvel écrin, on change de dimension: on va rentrer dans le top cinq des centres dramatiques nationaux."

Un déménagement qui enchante aussi les abonnés: "J'ai hâte de découvrir, la nouvelle salle, car on était un peu à l'étroit ici" confie Marie Louise. "C'est vrai que cela fait un petit pincement au cœur car on était attaché à ce lieu, mais il sera repris par d'autres compagnies et c'est un atout culturel supplémentaire pour la ville de St Étienne" résume Chantal. La campagne pour les abonnements de la nouvelle saison, elle, est déjà lancée avec un programme toujours aussi riche est varié à découvrir ici.