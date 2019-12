Dernières heures pour découvrir la tapisserie Game of Thrones à Bayeux

Si vous voulez voir la tapisserie Game of Thrones à l'hôtel du Doyen de Bayeux, vous n'avez plus que quelques heures, jusqu'au 31 décembre à 18h. Depuis le mois de septembre, plus de 35 000 visiteurs ont découvert la broderie de 87 mètres de long, exposée habituellement en Irlande du Nord.

Bayeux, France

Depuis le mois de septembre, Bayeux a un nouvel atout pour faire venir des touristes dans le Bessin : la tapisserie Game of Thrones. Une broderie de 87 mètres de long qui représente les 8 saisons de la série tournée en partie en Irlande du Nord où l'oeuvre est habituellement exposée. La tapisserie va repartir dans quelques jours à l'Ulster Museum de Belfast, les passionnés étaient donc nombreux ce week-end à patienter pour l'observer.

Une longue file d'attente dans la cour de l'hôtel du Doyen de Bayeux pour voir la tapisserie Game of Thrones © Radio France - Marcellin Robine

Après avoir attendu à l'extérieur de l'hôtel du Doyen pendant plusieurs dizaines de minutes, Héloïse et ses amies découvrent enfin la tapisserie, elles se sont déplacées spécialement de la région parisienne : "Il fallait absolument que l'on vienne ! J'avais vu il y a un an qu'elle allait venir à Bayeux et on ne l'a pas fait depuis. On adore la série, c'est vraiment bien fait, on se replonge dedans."

Les visiteurs sont unanimes, l'oeuvre est très réussie. Romuald est suisse et ne regrette pas d'être revenu chez ses parents pour Noël : "C'est très intéressant, on peut revoir des petites parties de la série qui sont bien soulignées par la tapisserie."

La tapisserie Game of Thrones a été créée par l'agence du tourisme irlandais © Radio France - Nolwenn Quioc

La tapisserie Game of Thrones est exposée à l'hôtel du Doyen à Bayeux jusqu'à ce mardi soir, vous pouvez la voir de 11h à 18h. Attention à la file d'attente qui s'allonge pour cette fin du mois. L'entrée est gratuite. Si vous ne pouvez pas venir à Bayeux, la broderie est disponible sur internet ou vous pourrez la retrouver prochainement dans son musée d'origine à Belfast.