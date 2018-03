Métabief, France

La neige est encore au rendez-vous, de quoi plaire aux irréductibles skieurs qui s'en sont donnés à coeur joie ce week-end à Métabief. Car ils ont pu dévaler, peut-être pour la dernière fois de la saison, les pistes jurassiennes.

Les skieurs de fin de saison profitent des pistes de Métabief Copier

Faire de la luge à 2 jours du printemps, Damien n'y croyait pas et pourtant avec sa femme et ses 2 enfants, il a quitté la région d'Auxerre pour les pistes de Métabief. "Pour une mi-mars on est plutôt bien, on peut gambader partout". Car Damien apprécie tout particulièrement de pouvoir skier sur des pistes quasi vides, il évite la cohue et peut donc réellement profiter de son week-end.

"On a de la place, y a pas de monde, c'est très bien"

D'autres préfèrent le chasse-neige à la luge. A la grande joie des moniteurs de skis. Ce week-end, ils étaient encore une dizaine à donner des cours à l'ESI. Parmi eux, Nicolas Beucler, le directeur qui reçoit beaucoup de visiteurs habituels, locaux "des gens qui savent qu'en fin de saison il y a toujours de la neige, il suffit de regarder les webcams et l'ouverture des pistes". Et ce n'est pas prêt de s'arrêter car la semaine prochaine, il donnera cours à des écoliers venus en classe de neige.

© Radio France - Laurine Benjebria

Il n'y avait pas que des habitués, certains visiteurs chaussaient des skis pour la toute première fois ce dimanche. C'est le cas de Cheikh, venu depuis la Suisse simplement pour une journée : "Je commence le ski cette année et c'est les dernières occasions qu'on a de s'exercer un peu avant l'année prochaine".

Bien sûr en tant que débutant, Cheikh n'a pas échappé aux chutes, mais il l'assure, c'était la faute de la neige. "Mon talent ne se discute pas, c'est la faute de la neige" : rigole-t-il.

Alors Cheikh pourra encore s'entraîner à Métabief jusqu'au 25 mars ou aux Rousses jusqu'au 2 avril, avant la vraie fin de saison.