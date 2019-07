Lourdes : la comédie musicale sur Bernadette fait sa grande première

Vingt-trois artistes, des décors 3D, des costumes quasi identiques aux vêtements d'époque... La comédie musicale Bernadette de Lourdes et sa centaine de petites mains, acteurs, chanteurs se sont installés à Lourdes pour préparer ce spectacle aux allures de voyage dans le temps. Il retrace l'histoire de Bernadette Soubirous, cette jeune fille de 14 ans qui, en 1858, dit avoir vu une dame habillée de blanc se présentant comme "l’immaculée conception" à la grotte de Massabielle. En cinq mois, elle aurait eu dix-huit apparitions. Le spectacle raconte donc son histoire : les apparitions, sa "vie publique" après ses témoignages ainsi que son entrée dans la vie religieuse. Le tout avec plus de 250 pièces de costumes, comme si l'on y était.

Le chanteur Grégoire a composé les paroles, la mise en scène est signée du québécois Serge Denoncourt. Avec un budget de 10 millions d'euros, les comédies musicales de cette ampleur sont habituellement jouées sur les scènes parisienne, mais celle-là le sera uniquement à Lourdes. Aucune tournée, tout est à domicile. "C'est une salle unique en Europe qui peut accueillir 130 personnes handicapées. Si l'on veut venir voir le spectacle on se déplace à Lourdes" explique Roberto Ciurleo, l'un des producteurs du spectacle. Mis à part les spectacles joués au Puy-du-Fou, c'est la première fois qu'un spectacle de cette taille s'installe en résidence hors Paris.

Vingt-trois artistes se succèdent sur scène, les cinq têtes d'affiches sont Eyma (Bernadette Soubirous), Sarah Caillibot (Louise Soubirous), David Bán (François Soubirous), Christophe Héraut (Abbé Peyramale) et Grégory Deck (Commissaire Jacomet).

On brûle de jouer. Faut que j'aille rencontrer le public la, c'est plus possible. On en est à compter les dodos comme les gamins"

— Christophe Héraut