Derniers déménagements en cours au Musée lorrain de Nancy

Nancy, France

Le déménagement du Musée lorrain touche à sa fin. L'établissement nancéien est fermé depuis un an pour travaux. Un chantier pharaonique destiné à le transformer en "musée promenade" à l'horizon 2023. En attendant les gros travaux qui commenceront cet été, il a fallu, ces derniers mois, vider les lieux et déplacer 155.000 objets et œuvres d'art. Cette semaine, c'est au tour de 6 imposants poêles en faïence de quitter les lieux. Une opération délicate supervisée par des restauratrices spécialisées en céramique.

"On a déjà protégé chaque carreau avec un papier japonais ou une toile de coton qu'on applique avec une résine, ensuite on filme et on sangle", détaille Marie Emile, perchée sur un échafaudage. Cette spécialiste est venue de Normandie pour assurer le démontage d'un grand poêle de chauffage de plus de 500 kilos. "Il faut vraiment préparer l'oeuvre au transport, confirme Sophie Mouton, la conservatrice du musée. Il faut vérifier les fragilités éventuelles et consolider les céramiques, les éléments de décor en particulier", précise t-elle. Une fois démonté, ce poêle du 18ème siècle rejoindra les autres œuvres entreposées dans la réserve commune des musées de la ville de Nancy.

Chantier en cours dans l'ancien accueil du musée © Radio France - Angeline Demuynck

Encore 4 années de travaux

D'ici au mois de juin, les vitraux et les boiseries qui ornent les différentes pièces seront à leur tour descellés. Là aussi, le musée fera appel à des spécialistes. Place ensuite à la seconde phase du chantier : les travaux proprement dits. La municipalité souhaite faire de ce lieu un "musée promenade", ouvert sur l'extérieur. L'ensemble alliera l'ancien et le moderne avec notamment la construction d'un grand bâtiment en verre dans l'actuelle cour du musée. C'est par là, via un passage souterrain que se fera l'entrée dans les salles d'expositions. Quant au mur du XVIIIe siècle, sujet de controverse ces dernières années, il sera bien conservé, tout comme le bâtiment de l'ancienne écurie. Ils offriront un passage vers les jardins et le palais du gouverneur.

Coût total du projet : 43 millions d'euros. Le Musée lorrain doit rouvrir ses portes en 2023.