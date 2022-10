Derniers préparatifs avant l'ouverture de la Foire gastronomique de Dijon

C'est le jour-J, ou plutôt le jour-F, F pour "Foire gastronomique de Dijon". La 92e édition, placée sous le signe du vin, s'installe au Parc des expositions, à partir de 10 heures mardi 1er novembre, et jusqu'au 13 novembre. Après l'édition annulée en 2020 à cause de la pandémie, l'an dernier, en 2021, 110.000 visiteurs s'étaient rendus à l'évènement, et les organisateurs espèrent bien retrouver le niveau d'avant la crise du Covid-19 - un peu plus de 160.000 personnes en 2019. Dans les allées, entre les stands en montage, France Bleu Bourgogne a joué les inspecteurs des travaux (presque) finis à la veille de l'évènement.

Les exposants se veulent optimistes

Sur les stands en montage, on tape, on visse, on colle, on scotche, on plie, on coupe, on trie, on range. Au total, 450 exposants seront présents pour cette édition 2022. "C'est beaucoup d'angoisse et de stress, parce qu'on ne sait pas si on a tout, si tout est en place", reconnaît Emma, venue d'Ardèche avec un stand d'huile d'olive et de tapenade. C'est la première fois qu'elle expose à Dijon, mais aussi et surtout la première fois qu'elle participe à une foire. "Un projet commun avec mon conjoint, on a dit "on tente". On espère que notre produit va plaire, et qu'on va se faire plaisir sur les techniques de vente !", sourit-elle au moment de fignoler les derniers détails de décoration.

Des questions d'organisation, mais également des attentes en termes de fréquentation. Philippe, par exemple, vend des caves à vin électriques. "On espère que la clientèle sera présente et qu'on pourra bien travailler, ne pas vivre que des subventions mais de notre travail avant tout". Cette foire s'ouvre dans un contexte d'inflation et d'augmentation des prix de l'énergie, et ça l'inquiète un peu : "Le pouvoir d'achat n'est plus là, mais on sent que les gens ont envie de reprendre goût à la vie. J'espère que l'actualité récente ne va pas trop impacter la fréquentation cette année".

Devant son stand de foie gras, de magrets, et de produits du sud-ouest, Sophie se veut résolument optimiste. "Je pense que les gens ont envie de revenir à des choses normales, on a besoin d'avoir un lien social, avance-t-elle. C'est bien de venir à la foire, de manger ses petites cuisses de grenouille, son foie gras, ses escargots, ses œufs meurettes, et d'être dans une ambiance festive". Sa famille expose à Dijon depuis plus de 50 ans, et elle est donc ravie de revenir une fois de plus : "C'est une très belle foire, parce qu'il y a une grosse diversité de produits. Les Dijonnais, vous avez cette culture, vous aimez bien manger et bien boire, du coup on aime bien venir à Dijon parce qu'on a des connaisseurs en face".

France Bleu Bourgogne en direct de la Foire !

Nous étions aussi en plein préparatifs ce lundi. Pourquoi ? Parce que pendant toute la durée de la foire, France Bleu Bourgogne s'installe dans le hall principal du Parc des expositions, avec des émissions en direct entre 16h et 18h du lundi au vendredi - et le samedi entre 11h et 13h. N'hésitez pas, passez nous dire bonjour tout au long de la journée !