Derniers préparatifs avant l'ouverture du 44e Livre sur la Place à Nancy

Le coup d'envoi du 44e Livre sur la Place à Nancy ce vendredi 9 septembre. C'est le premier salon de la rentrée littéraire avec 600 auteurs présents jusqu'au dimanche 11 septembre sous le chapiteau de la place de la Carrière. Un événement que vous pourrez vivre en direct sur France Bleu Sud Lorraine.

Un rendez-vous très attendu par les libraires de Nancy à l'image d'Astrid Canada, présidente de l'association Lire à Nancy et directrice du Hall du livre : "on a le stress, le besoin d'être dans les temps [...] C'est du plaisir, trois jours de bonheur avec plus de 400 auteurs sous le chapiteau, une foule immense, normalement, il fera beau donc que demander de plus ?"

Ne rien laisser au hasard

La journée de jeudi a été consacrée à l'installation des ouvrages sur les tables des auteurs. Un travail de fourmi pour que tout soit prêt à temps. Au centre du chapiteau, Astrid Canada joue les cheffes de gare : "vous pouvez le voir, les noms de chacun sont sur les cartons. Il y a un numéro par place et on va essayer de rentrer tout le monde".

Il faut répartir 22 palettes de livres rien que pour cette librairie. Des stands préparés minutieusement avec un choix des ouvrages bien précis pour chaque auteur, explique Géraldine Pétry, du Hall du livre : "on a bien sûr leurs nouveautés mais on préconise aussi des formats de poche pour que toutes les bourses puissent acheter leurs auteurs préférés". Des auteurs qui auront tous accès au café, au thé et à des bergamotes de Nancy. Le plan de table doit être respecté à la lettre, il s'agit d'éviter qu'un membre du jury du prix Goncourt se retrouve à côté d'un possible lauréat présent dans la première liste du prix littéraire.