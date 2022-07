Derniers préparatifs avant les représentations de l'opéra Faust à Val-du-Maine

C'est parti pour trois jours d'opéra au château de Linières à Val-du-Maine à l'est de Meslay-du-Maine. Le monument Faust de Charles Gounod sera proposé au public ce jeudi soir, vendredi et samedi. Un opéra joué par un mélange de professionnels et d'amateurs venu de toute l'Europe, avec des décors bricolés grâce à des matériaux de récupération et au travail de dizaines de bénévoles comme Gilbert et Gérard qui habitent tout près du château.

"On fait de tout nous, de l'électricité, de l'aménagement, des décors", racontent les deux retraités, en train de visser un plan incliné pour faciliter l'accès aux personnes en fauteuil roulant. Des bénévoles heureux de retrouver leur bande "de petites mains".

Gilbert et Gérard s'affairent depuis deux semaines sur le site © Radio France - Marcellin Robine

Au total, au pic des répétitions, 200 personnes étaient sur le site pour monter cet opéra unique en France, sans artiste ou technicien rémunéré. "J'aime beaucoup la générosité ici entre les gens et j'aime beaucoup l'ambiance, témoigne Beatrix Krisztina Papp, habituellement chanteuse à l'Opéra royal de Wallonie, en Belgique. Pour moi, travailler avec des professionnels, des demi professionnels et des amateurs, c'est beaucoup plus riche, c'est un grand cadeau."

Il ne faut pas oublier son fauteuil

L'aventure réjouit toujours autant Julien Ostini, propriétaire du château de Linières et porteur du projet depuis 2017, qui attend 3 000 spectateurs sur l'ensemble des trois représentations. Il promet un spectacle très ouvert.

Il ne faut pas de formation musicale. Il ne faut pas connaître l'histoire. C'est du cinoche. L'opéra, c'était les Marvel de l'époque. C'est fait pour qu'on puisse venir se divertir. Il y a du drame, c'est colossal. C'est ça qui est génial avec l'opéra, c'est cet espèce de trop. À un moment donné, vous avez plus de 100 personnes sur le plateau, ça devient délirant. Mais c'est justement ça qu'on a envie de partager avec tous.

Les portes du château de Linières ouvriront à 18h30 avant chaque représentation. Il faut apporter sa chaise de jardin ou son tabouret si vous voulez vous asseoir. Des food trucks seront présents pour se restaurer.

Début des représentations à 21 h. 15 € pour les adultes, 5 € pour les 15-18 ans, gratuit pour les enfants. Réservations sur le site du château de Linières ou directement sur place.