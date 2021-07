Derniers préparatifs pour le "Plan B" de Brive Festival qui démarre ce jeudi

Le festival de musique de Brive s'ouvre ce jeudi dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire. En attendant, les techniciens et monteurs s'activent pour préparer ce rendez-vous sur un site inédit, l'Espace des Trois Provinces.

Brive Festival a réussi à mener son "Plan B". A quelques heures de l'ouverture du festival, beaucoup de choses sont bouclées. Les tribunes sont installées, une bonne partie de la scène l'est aussi. Mais, ce mardi, sous une chaleur de plomb, les responsables du chantier s'activent encore pour que tout soit prêt. "On a encore deux semi-remorques à décharger" explique Franck, l'un des techniciens. "Clairement, il y en aura partout. Mais une fois que la scène sera mise en place, on peut dire qu'on sera prêt."

Les semi-remorques derrière la scène de Brive Festival © Radio France - Mickaël Chailloux

De l'autre côté, au village des artistes, José ne chôme pas non plus. Il installe l'électricité, dans un lieu qui n'est pas au départ fait pour cela. "Ce n'est pas facile, note-t-il, mais cela demande un travail d'adaptation. Il y a des contraintes que l'on a pas sur le site de la place du 14 juillet" souligne José, avant de monter sur son échelle, apposée doucement contre un arbre.

Au loin, vous percevez les tribunes de Brive Festival © Radio France - Mickaël Chailloux

Reportage sur le chantier de Brive Festival signé Mickaël Chailloux Copier

Site inédit pour festival inédit

De son côté, le directeur de Brive Festival Stéphane Canarias se dit ravi par ce nouveau site, au cœur de la verdure des Trois Provinces. "Ce site est top" s'exclame-t-il, très excité d'accueillir les festivaliers de cette année, après une annulation en 2020. "Nous attendons au minimum 11 000 personnes, en espérant aller jusqu'à 16 000" sur tout le week-end. C'est évidemment peu par rapport aux dernières éditions mais au vu de la crise sanitaire, c'est déjà bien. Pour rentrer, il faudra un pass sanitaire. "Grâce à ce pass, on peut créer une véritable bulle sanitaire et offrir un spectacle aux festivaliers" complète-t-il

Catherine Ringer remplacée par Flo Delavega

La programmation est de plus de haut niveau : Jean-Louis Aubert et Trois Cafés Gourmands dès ce jeudi, Vianney ce dimanche, sans oublier Vitaa & Slimane ou encore Hoshi et Suzane. En revanche, Catherine Ringer déclare forfait. La chanteuse historique du groupe Les Rita Mitsouko ne pourra assurer son concert "en raison d'un problème de santé". C'est une autre partie d'un duo célébre, Flo Delavega, qui la remplace au pied levé.

