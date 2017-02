Derniers préparatifs pour les chars des Gras de Douarnenez !

Ce dimanche, ils défileront dans les rues de Douarnenez : les chars des Gras, édition 2017 ! Cette semaine, les bénévoles travaillent d'arrache-pied pour qu'ils soient fin prêts le jour J. Jusqu'au dernier moment, on visse, on soude, on nettoie dans les locaux de l'ancienne usine Pensec.

La sono crachote un air de fête, plus loin, une visseuse résonne et interdit toute conversation... les bénévoles des Gras de Douarnenez mettent la dernière main aux chars du défilé prévu dimanche, au deuxième jour de l'édition 2017.

C'est le cas de Sébastien, 33 ans, "et 20 ans de chars !". Debout sur un tabouret et masque de soudure sur la tête, il termine lui aussi son char. Son nom ? Intervieilles ! Une sorte d'hommage à la célèbre émission de télé, revue et corrigée version Gras de Douarnenez ! Sébastien est devenu bénévole presque sur un malentendu. À 13 ans, il se lance avec des copains, en "groupe à pied". Ils voulaient "faire les médecins" avec un lit à roulettes. Mais, le drame : une semaine avant les Gras, essai du lit et patatras : le lit casse ! Mais le président du comité d'animation des Gras de l'époque leur sauve la mise : il reste une structure de char inutilisée. Les adolescents travaillent sur leur temps libre : "et voilà, j'ai fait mes débuts dans les chars !", lance Sébastien.

Si tu loupes les Gras, tu passes une année pourrie ! - Sébastien, concepteur de chars depuis 20 ans

Et depuis, pas question de rater les Gras ! "Ça lance l'année en fait", explique Sébastien. Ce sont aussi de bons moments passés avec les autres bénévoles, tout au long de l'année, dans la préparation des chars. Sébastien "commence le premier dimanche après la rentrée scolaire. Après je viens tous les dimanches. Depuis janvier, je suis là tous les jours, dès que le boulot me le permet". Parce que s'ils seront trente sur le char ce dimanche, ils ne sont que 4 ou 5 à travailler réellement sur la structure pour la mettre en forme. C'est devenu "un char familial", lance Sébastien dans un sourire. Il faut dire que ça fait dix ans que ses amis et lui donnent libre cours à leur imagination sur la même structure. "Ça me ferait chier de le perdre ou de l'abîmer, dit le trentenaire. Quoiqu'il est costaud celui-là quand même, parce que ça fait 10 ans qu'on fait des choses pour l'agrandir, l'élever et il tient toujours le coup ! Je crois qu'on n'a même jamais changé un pneu !"

Et la tour du château fort s'écroula...

Et en 20 ans de chars, Sébastien en a des anecdotes à raconter : "à chaque année son dossier sur un bénévole !" Un ami qui perd une dent ou cette année où Sébastien et ses amis étaient partis sur un "char-château fort". La tour ne pouvait être hissée qu'à l'extérieur de l'usine Pensec, trop haute pour l'intérieur. Mais au moment de l'installer, juste avant le défiler, un nœud qui lâche et c'est la catastrophe : "on est retourné dans le hangar chercher le reste du char et là, on a entendu un grand bruit. La tour était tombée. Tous les autres bénévoles des autres chars sont venus nous aider pour la remettre en place comme on a pu. Il y avait juste plus de lierre sur la partie haute que sur la partie basse pour cacher les fissures !" se souvient-il.

Pour l'heure, les dix chars des Gras de Douarnenez se cachent derrière ces portes... © Radio France - Marie Rouarch

Pour cette année, le petit groupe d'amis a vu un peu plus modeste. "D'habitude, c'était toujours plus haut, toujours plus grand. Mais maintenant, on a tous un boulot, des enfants, on a moins le temps. Alors ce sera un peu moins grand, un peu moins gros mais certainement plus marrant !", promet Sébastien.

Il faut dire que cette année, Sébastien a également conçu le célèbre Den Paolig, l'égérie des Gras de Douarnenez. Quatre mois de travail pour remplir la structure de papier, la recouvrir puis la peindre, lui confectionner des accessoires, l'habiller, etc. etc. Le tout pour qu'il soit fin prêt ce samedi pour sortir des locaux de l'ancienne usine Pensec, et être accroché aux frontons des Halles pour les cinq jours des Gras de Douarnenez. Son incinération, mercredi, mettra fin à la fête jusqu'à l'an prochain !