Public de 9000 personnes pour le Puy-du-Fou : "Pas de passe-droit" selon Roselyne Bachelot

"Il n'y aucun fait du prince" répond limpidement Roselyne Bachelot lorsque le journal Le Parisien/Aujourd'hui en France l'interroge sur les bonnes relations entretenues par Emmanuel Macron avec Philippe de Villiers, le fondateur du Puy-du-Fou. Beaucoup s'interrogeaient sur un possible favoritisme qui a pu aboutir à cette dérogation accordée au parc à thème vendéen. Il a pu recevoir 9000 personnes pour la Cinéscénie de ce samedi 15 août.

Cela a suscité l'incompréhension dans le milieu du spectacle, dont beaucoup ont dû annuler leurs festivités prévues cet été, voire à la rentrée, car l'interdiction de rassembler plus de 5000 personnes au même endroit a été prolongé jusqu'au 30 octobre. Roselyne Bachelot explique comprendre "l'émotion et la colère des professionnels" mais rappelle que "le Puy-du-Fou n'est pas comparable aux salles et aux festivals culturels [...]. La capacité initiale est énorme et peut permettre d’accueillir 9000 personnes en respectant la distanciation." A noter d'ailleurs, que la Cinéscénie se déroule en plein air et que, comme lors d'un précédent spectacle en juillet, les spectateurs sont répartis dans trois tribunes d'une capacité de 3000 personnes chacune.

D'autres dérogations possibles ?

La ministre de la culture affirme que tous les organisateurs de festivals ou d'autres événements culturels peuvent bénéficier eux-aussi de ce genre de dérogation. Il suffit qu'ils en fassent la demande à leur préfet. "Ils obtiendront des dérogations quand les conditions seront réunies ! Chaque demande sera étudiée et accompagnée. Il est curieux de demander de la souplesse et du cas par cas, et exiger ensuite des décisions couperet."

Roselyne Bachelot annonce également dans cet entretien qu'elle va rencontrer dans les "prochains jours" les représentants des professionnels du monde de la culture les plus touchés par la crise sanitaire.