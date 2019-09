Des abonnements moins chers et plus souples dans les médiathèques du Mans

Le Mans, France

Adieu "primo" et "maximo". Les deux formules d'abonnement jusqu'ici en vigueur dans les cinq médiathèques et bibliothèques du Mans ne sont plus proposées depuis ce mardi 3 septembre. La période de la rentrée voit de nombreuses inscriptions et ré-inscriptions au réseau. Environ de 10% de la population de la ville fréquente les médiathèques.

Le nouvel abonnement unique permet d'emprunter 12 documents pour 10 € par an (20 € pour les habitants d'autres communes que Le Mans).

Livres ou disques, peu importe

C'est la fin des plafonds par type de médias. L'ancien abonnement de base à 12 € permettait par exemple d'emprunter jusqu'à 6 livres, 2 revues, 2 cd et 2 DVD pour un maximum de 10 documents au total. "C'était assez complexe, difficile à retenir pour beaucoup d'abonnés", reconnaît Pauline Chauvat, des médiathèques du Mans.

La durée d'emprunt est inchangée à 28 jours. Le tarif réduit (enfants, étudiants, minima sociaux...) reste gratuit pour les Manceaux et baisse à 5€ pour les autres. Les abonnements "primo" en cours ont été automatiquement transformés en abonnements nouvelle génération. Les abonnés "maximo" peuvent demander à basculer dès maintenant sur la nouvelle formule.