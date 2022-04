Des acrobates sur le toit de la cathédrale Saint-Front pour ouvrir le festival Mimos en juillet 2022

Le festival des arts du geste, Mimos, début le 6 juillet prochain. Et pour ouvrir le show 10 artiste, acrobates circassiens professionnels et free runners s'élanceront sur le toit de la cathédrale Saint-Front.

La 39° édition du festival Mimos débutera le 6 juillet 2022 avec un spectacle d'accrobates et free runners sur le toit de la cathédrale Saint-Front.

La 39° édition, du festival des arts du geste Mimos débute le 6 juillet 2022 à Périgueux. Pour ouvrir le show, la Compagnie Oubliée, dirigée par la metteuse en scène Raphaelle Boitel propose une création circassienne inédite : Horizon. Dés le premier soir, dix acrobates circassiens professionnels et free runners (professionnels du parkours) vont s'élancer dans la charpente de la cathédrale Saint-Front à Périgueux, avant de passer sur son toit. Objectif de la troupe : attirer l'œil du spectateur pour l'inviter à voir la cathédrale sous un nouvel angle.

Les artistes dirigés par Raphaëlle Boitel viendront s'entrainaient sur le toit de la cathédrale en amont du festival ,dés le 23 juin 2022 - Horizon - Raphaëlle Boitel Georges Ridel

Un entrainement sur place deux semaines avant le show

Mimos débute à Périgueux le 6 juillet et dure jusqu'au 10. Mais pour proposer une composition complète, Raphaëlle Boitel et ses dix artistes débarquent à Périgueux dés le 23 juin pour s'approprier la toiture de la cathédrale et composer le show en fonction de leur environnement. Ces répétitions sont ouvertes au public.