Des adolescentes du quartier Saint-Jacques, à Perpignan, stars d'un court-métrage

Depuis plus de deux ans, le réalisateur parisien et montpelliérain d'adoption, Benjamin Barou Crossman, tourne un court-métrage qui met à l'honneur des adolescentes du quartier gitan de Saint-Jacques, à Perpignan. Ce sont elles qui ont imaginé le scénario et incarné les personnages principaux.

Un projet multi-culturel qui tenait à cœur à Benjamin Barou-Crossman, amoureux de la culture gitane et du quartier Saint-Jacques, à Perpignan. Depuis deux ans, il travaille avec des adolescentes gitanes pour produire un court-métrage, qui sera diffusé en décembre prochain au premier festival de culture gitane à Perpignan.

"On est toutes des orphelines, on devient amies, et on grandi ensemble", voilà comment India résume le scénario de ce film, inspirée par une série télé qu'elle avait regardé. "J'aime bien parce que c'est une bande de copines", explique la jeune fille.

"Ça nous change du quartier" - India

Pendant plusieurs semaines, elles ont dû écrire le scénario, en collaboration avec une scénariste, répéter les scènes et les textes, et puis jouer devant la caméra. Un exercice qui leur a demandé de la rigueur et qu'elles ont aimé découvrir : "On se régale, on s'amuse. Ça nous change du quartier surtout", insistent-elles.

Ce projet s'est fait avec l'aide et sous les yeux de Roberto Saadna, musicien et figure très appréciée et connue du quartier Saint-Jacques. "Normalement, c'est difficile de les sortir de la rue et de leur faire faire des activités". Alors, il a été très surpris de voir l'intérêt de ces jeunes pour le projet. "C'est beau à voir. Elles me demandaient tous les jours : "Quand est-ce qu'on tourne ?", chaque jour, elles m'appelaient", se souvient Roberto.

Un court-métrage présenté au premier festival de culture gitane

Sur le tournage, il a vu les adolescentes se transformer : "Ça me fait plaisir de les voir comme ça. Elles font ça avec les tripes". Et Benjamin Barou-Crossman d'acquiescer : "Elles ont une très grande force émotionnelle, il y a quelque chose d'abrupte". Certaines adolescentes se verraient d'ailleurs bien continuer et devenir, pourquoi pas, des actrices professionnelles.

La présentation du court-métrage se fera les 9 et 10 décembre prochains, pour le premier festival de culture gitane à Perpignan.