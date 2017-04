PHOTOS - Des amateurs de planche à voile défient les professionnels au Mondial du Vent

L'épreuve du Super 8 réunit, pour la première fois depuis de nombreuses années, des amateurs et des professionnels au Mondial du Vent, à Leucate.

Le Super 8, c'est une super chance pour les amateurs de planche à voile! Une trentaine de passionnés se sont inscrits pour participer à l'épreuve ce jeudi, au Mondial du Vent, qui se déroule du 11 au 17 avril à La Franqui, dans la commune de Leucate.

Le principe est simple. "Réaliser le maximum de tours, en forme de huit, pendant les 45 minutes de l'épreuve", indique Christophe Blanc, le directeur de l'école de voile de Port Leucate. L'enseignant garde un oeil sur ses petits protégés et notamment "Fred Dias, qui fait de bonnes performances quand le vent n'est pas trop fort. Il devrait pouvoir tirer son épingle du jeu."

Fred, c'est le cinquantenaire qui défie les plus jeunes. "Oui enfin, je ne sais pas, tempère-t-il. Certains s'entraînent beaucoup. C'est plutôt l'expérience qui parle, la connaissance du plan d'eau car je navigue souvent ici. J'ai quelques petites filouteries pour ne pas laisser passer les concurrents dans les virages!" Océane, 12 ans, n'a pas froid aux yeux. "J'ai déjà fait des compétitions, même s'il y a toujours un stress." Et aller en mer aux côtés de professionnels, ça fait rêver celle qui voudrait en faire son métier. "Je me dis qu'un jour, peut-être que je serai à leur place!"

Au bord de l'eau, deux femmes scrutent l'horizon. C'est Anne, une habitante de Leucate, avec son amie Chantal, venue pour voir sa petite-fille qui s'entraîne. "Ah oui, c'est elle, vers la bouée, avec la voile orange. Elle se débrouille!" Effectivement, c'est une habituée. "Bien sûr, raconte sa grand-mère. Tous les ans, c'est la chasse aux autographes. Elle connaît les professionnels!"

En plus, le soleil brille toute la semaine sur les Pyrénées-Orientales. "What else, se demande Anne. La douceur de vivre, la belle lumière, tout est parfait!"

Le tracé de l'épreuve du Super 8, qui consiste à réaliser le maximum de tours en 45 minutes. © Radio France - Suzanne Shojaei

La plage de La Franqui, à Leucate, aménagée pour Le Mondial du Vent. © Radio France - Suzanne Shojaei

La Franqui, complètement aménagée pour accueillir Le Mondial du Vent. © Radio France - Suzanne Shojaei

Des dizaines de stands s'alignent devant la plage de La Franqui, à Leucate, pour Le Mondial du Vent. © Radio France - Suzanne Shojaei