Des Américains à Nîmes: du Gard au Texas un projet de jumelage est en cours

Des Américains dans les allées des halles de Nîmes ce mardi matin. Une délégation du Texas, de la ville de Fort Worth tout près de Dallas, est venue visiter Nîmes pendant quelques jours. L'objectif: faire des repérages pour un éventuel jumelage avec Nîmes, une ville proche culturellement.

Une délégation du Texas, de la ville de Fort Worth près de Dallas est venue visiter Nîmes pendant quelques jours. L'association Sister Cities et ses membres ont pour projet de se jumeler avec la ville gardoise qu'ils trouvent, en plus, très proche culturellement.

Fort Worth est la 16ème ville des États-Unis en terme de population avec 740 000 habitants.

Marie-Chantal Barbusse, adjointe au maire et déléguée aux jumelages, est ravie mais encore très surprise de cette demande qui émane des américains.

Ce mardi matin, la dizaine de membres de l'association de Fort Worth a fait une balade dans les halles de Nîmes, "c'est comme un monument les halles à Nîmes c'est indispensable de les connaître!" lance Marie-Chantal Barbusse adjointe au maire et déléguée aux jumelages.

Au programme dégustation de produits locaux: pâté nimois, olives, brandade... "Amazing!" "Délicious!" lancent les texans, ravis. Au moment de déguster le pélardon, Mary a néanmoins un petit regret "j'aimerais avoir un bon verre de vin pour accompagner!" rit-elle.

Parmi les projets du jumelages: des échanges culturels, scolaires autour de la langue mais aussi des partenariats avec les entreprises locales comme l'explique Mikael

Ici je sais que vous êtes très très forts en vin et nous aimons beaucoup le vin, mais au Texas, nous ne le faisons pas très bien!" Mikael

Fort Worth leur ville, c'est aussi celle de Buffalo Bill ! Et la légende du Far West est même passée par Nîmes en 1905 ! alors pour Mikael, Nîmes / Texas : même combat.

On dit à Fort Worth que c'est là où commence "le West". Le rodéo, les chevaux, les taureaux... tout cela c'est une grande partie de notre culture, comme ici à Nîmes ! C'est l'entrée de la Camargue, c'est une sorte de Far West à la française ! On n'a beaucoup de points communs." Mikael