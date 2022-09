Des amis lancent leur premier festival hippie punk ce samedi dans une petite commune de la Mayenne

Un festival hippie punk dans la petite commune de Saint-Cyr-en-Pail, dans le Nord-Mayenne. Ça paraît étonnant comme ça mais c'est une soirée plein de vie qui attend les curieux qui iront se trémousser ce samedi après-midi sur la première édition du Chalmand Fest. Les uns vous diront festival de punk, d'autres répondront du hippie-punk. "C'est vrai qu'on a eu une grosse période où on était vachement punk, un peu brut, mais on s'est quand-même un peu adoucis", tempère Lucile Manceau, l'une des présidentes de l'association Yapud'Saison, "justement on ne voulait pas forcément rester dans cette énergie-là et faire un truc un peu plus convivial et coolos". Avec les groupes Angry Yeti, Butter Beans, La Raymonde ou encore Pounz, la dose de punk est quand même bien représenté.

Une histoire de potes

Tout part en tout cas de huit copains, une longère et une belle idée. "Tout le monde s'est installé-là pour les confinements, entre ceux qui font des études, les saisonniers, on n'a pas vraiment d'endroits de vie pour chacun", raconte Lucile Manceau, "on s'est dit que vu le nombre de festival qu'on a fait, on pourrait peut-être monter le nôtre". C'est une belle aventure mais ça demande beaucoup d'investissement, "avoir un projet commun, un objectif précis c'est bien pour la cohésion et ça fait une autre motivation". Ils sont donc huit dans l'association, tous présidents et sans hiérarchie définie, "il faut se mettre tous d'accord, sur des petits détails bêtes, que ce soit financier ou l'ambiance qu'on veut y mettre, sur la programmation", ce n'est donc pas de tout repos. Le plus dur pour Lucile Manceau, c'est l'administratif. "On n'est pas hyper au point mais c'est notre premier, on ne sait pas tout mais ça va", se rassure-t-elle.

Minimum 300 personnes pour être rentable

Les organisateurs ont tous mis toutes leurs économies sur la table pour organiser l'événement, ils attendent donc au moins 300 personnes pour rentabiliser leur festival. Rendez-vous donc à Saint Cyr-en-Pail, à Chalmant, ce samedi à partir de 14h. Tous les concerts seront à l'intérieur et le lieu est couvert donc pas de soucis avec la pluie. L'entrée est libre.