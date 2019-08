Des amoureux de Jeep sur les routes du Gard et de la Lozère pour commémorer le 75e anniversaire de la Libération

Comps, France

Vous les croiserez peut-être ce jeudi sur la route du côté de Comps, du Pont du Gard, Uzès ou Alès. Une vingtaine de passionnés à la fois d'Histoire et de Jeep ! Ils commémorent, en tenues et voitures d'époque, le 75e anniversaire de la Libération du Gard et de la Lozère. Et pour cela, ils empruntent exactement la même route que la 1ere armée conduite par le général Jean de Lattre de Tassigny à la fin du mois d'août 1944. Un long périple qui les conduira jusqu'à Pradelles en Lozère où ils arriveront dimanche 1er septembre.