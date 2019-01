Des Andes à un monde fantastique… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des indiens, du jazz, une exposition, des chiffres et des lettres ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

Diverses animations vont vous être proposées, ce week-end…

Les Indiens des Andes sont-ils une chance pour le XXIe siècle ?

Telle est la question qui est posée samedi à Bergerac, à l’occasion d’une conférence que vous proposera l’Université du Temps Libre. Longtemps réduits à l’état d’esclaves, exterminés dans certains pays, méprisés même de nos jours, les Indiens des Andes se réveillent ! Après 500 ans d’ostracisme, ils nous révèlent des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être insoupçonnés. À travers des exemples concernant les relations sociales, l’éducation des enfants, l’économie et autre, Gabriel Tarlé se propose de rendre à ces populations leur dignité, tout en proposant par comparaison une réflexion sur notre civilisation. Ses exemples sont tirés des Indiens Otavalos, du nord de l’Équateur. « Les Indiens des Andes sont-ils une chance pour le XXIe siècle ? » ; cette conférence vous est proposée samedi à 15h à la salle de l’Orangerie de Bergerac, et l’entrée pour les non-adhérents est à 5 euros.

Du jazz est annoncé à Eymet, ce samedi…

Manu Codjia est un très grand guitariste et un musicien engagé dans un parcours personnel, toujours en recherche, enrichi par son goût de la découverte. Sollicité très jeune par de nombreux artistes, notamment pour cette capacité à s'adapter à des univers musicaux très divers, ses rencontres musicales lui permettent de s'affranchir des barrières du jazz et d'intégrer à son jeu d'autres influences telles que le rock, le blues, l'électro ou le reggae. Manu Codjia est en concert en formation trio samedi à 20h45 au château d’Eymet ; l’entrée est à 15 euros.

Dictée à Montpon-Ménestérol, samedi

La dictée de Pivot vous manque ? Vous regrettez les moucharabiehs, les chausse-trappes, les cuissots de chevreuil et les cuisseaux de veau ? Rassurez-vous : le Service Culturel de Montpon-Ménestérol va pallier ce manque… Une dictée, gratuite, est en effet organisée samedi à 15h à la salle du Conseil municipal de la mairie. Feuilles et stylos vous sont fournis, ainsi que le pot de l’amitié qui suivra afin de vous remettre de vos émotions orthographiques…

Après les lettres, les chiffres, puisque divers lotos sont par ailleurs organisés samedi…

Rendez-vous à Besse, à 21h au Foyer Rural, pour un loto organisé par le Comité des fêtes de Saint-Cernin-de-l’Herm. Loto du foot à Ménesplet, ce samedi, à 20h30 au Foyer Rural. Loto du Comité des Fêtes de Saint-Sauveur-Lalande à 20h30 à la salle des fêtes. Autre loto avec le Sport Athlétique Montponnais, samedi, toujours, à 20h30 au Foyer Municipal de Montpon-Ménestérol. Enfin à Bergerac, un loto vous est proposé samedi à la salle Louis Delluc ; de nombreux lots seront à gagner à partir de 21h.

L’imaginarium se poursuit à Trélissac

L'Imaginarium a ouvert ses portes, et balance entre rêve et magie... Bienvenue dans un monde où règnent fantastique et étrangeté. Cette exposition à sensations tend à émerveiller, à déstabiliser... Mais ne craignez rien et laissez-vous transporter dans un univers décalé aux créatures hybrides et féeriques… « Bienvenue à l’Imaginarium » est une exposition qui se poursuit à la médiathèque de Trélissac jusqu’au 19 janvier.