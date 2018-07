Boxe, football, badminton, toboggan géant et maquillages au pied des tours. Chaque semaine, pendant l'été, l'association OMJA propose des animations dans les quartiers pour offrir une distraction aux jeunes d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Beaucoup ne partent pas en vacances.

Aubervilliers, France

Des animations pour lutter contre l'ennui dans les quartiers d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis : jusqu'au 1er août, l'association OMJA, organisation en mouvement des jeunesses d'Aubervilliers, organise des animations "hors les murs" et anime un quartier différent de la ville chaque semaine. Ce mercredi cité Jules Vallès, un toboggan gonflable, une structure de boxe, des terrains de badminton, un baby foot ou encore des jeux de société ont été installés, pour le plus grand bonheur des enfants et adolescents du quartier.

Beaucoup d'enfants qui ne partent pas en vacances

"J'ai regardé par ma fenêtre et j'ai vu qu'il y avait ça" dit ce garçon, venu jouer au badminton avec son copain, qui trouve la cité un peu calme ces derniers temps : "il n'y a pas beaucoup d'amis". D'habitude, "je reste à la maison et je m'ennuie parce qu'on ne fait rien" lâche cette fille, tout sourire à la descente du tobbogan.

"C'est magnifique pour les enfants, c'est super" sourit Soraké, mère de famille. Grâce à l'animation du jour, les enfants découvrent notamment la boxe, avec Deva Raymond, boxeur et éducateur sportif à la ville : "ils sont en attente qu'on s'occupe d'eux, qu'ils se sentent encadrés, que nous les adultes on ne les délaisse pas".

"Là il fait beau, chaud, lourd, les jeunes on les sort à l'extérieur" poursuit Mohand Goudjil, directeur adjoint dans l'une des structures de l'OMJA, "il y en a qui ne partent pas et l'objectif c'est de leur faire plaisir!"

Voir "son quartier animé pendant une après-midi"

"Il n'y a pas beaucoup de services publics dans certains quartiers, plus excentrés" constate Diaby Doucouré le directeur de l'OMJA : "l'un des objectifs des après-midi c'est de faire en sorte que les personnes quis sont un peu éloignées de tout puissent bénéficier d'un moment de détente et voit son quartier animé pendant une après-midi".

Le 1er août l'association s'installera dans le quartier des 800 en face de la maison des jeunesses Emile Dubois.