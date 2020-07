Des animations en ville pour palier le report du festival interceltique

Du 23 juillet au 16 août, plusieurs animations vont venir égayer les rues du centre-ville de Lorient, malgré le report en 2021 du 50e festival interceltique. Des bagadou et des cercles vont venir régulièrement animer Lorient les jeudi, vendredi et samedi. En partenariat avec le port de pêche, des ventes à la criée, des dégustations, des recettes de cuisine et des rencontres avec les professionnels de la pêche auront lieu au village de Kéroman, place Paul Bert. Un marché du terroir rue du Port proposera des spécialités de la terre et de la mer.

Le 8 août, la Fête des Cornemuses tentera de faire oublier le report du Festival Interceltique. Plusieurs bagadou se produiront au Stade du Moustoir, où la jauge de spectateurs ne dépassera pas 4500 spectateurs.

Une boîte à sourires va faire le tour des commerces du centre-ville. Il s'agit d'un photomaton où il sera possible de se prendre en photo. En la partageant sur les réseaux sociaux et en remportant le plus de likes grâce au hashtag #Lorientcapitaleinterceltique, il sera possible de repartir avec un chèque de 150 euros à dépenser chez l'un des 38 commerçants partenaires. La fête foraine, du 7 au 16 août, sera également de la partie.

Un vent d'air frais pour les commerçants

"On en a besoin pour redonner du moral à tout le monde, mais aussi pour aider les commerçants. Le Festival Interceltique, c'est 24 millions d'euros de retombées économiques", explique Alban Kervalla, le gérant du bar l'Aristide et président de l'association des commerçants. Cependant, le programme pourra être affecté par la situation sanitaire. C'est déjà le cas pour plusieurs concerts, prévus à l'origine les 13,14 et 15 août, qui ont été annulés. "Il faut faire le maximum tout en étant responsable", justifie Alban Kervalla.

"Il faut accompagner la relance économique en centre-ville et dans les quartiers", indique Fabrice Loher, le maire de Lorient. "Je tiens à rassurer les Lorientais, il n'y a pas de cas positifs au coronavirus chez nous. Il faut rester vigilants et que tout le monde respecte les gestes barrières. Cependant, s'il le faut, je pourrais être amené à prendre des dispositions. Pour l'instant, le port du masque obligatoire n'est pas à l'ordre du jour, mais je prendrai mes responsabilités si la situation l'exige", conclut-il, "mais il faut que ce moment reste un moment de fête".